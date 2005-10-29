زنگ بصيرت در مدارس كشور به صدا در مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در چهارمين روز از هفته بسيج دانش آموزي با عنوان " ايمان ، اخلاق و بصيرت " ، زنگ مدارس سراسر كشور به صدا در مي آيد .

بنابرهمين گزارش ، دانش آموزان در زنگ بصيرت ، با ايمان و اخلاق اسلامي بيش از پيش آشنا مي شوند .

اجراي مراسم سرود دانش اموزي بسيج دانش آموزي با عنوان نغمه عشق در مدارس ، ديدار با خانواده معظم شهداي دانش آموز ، ثبت نام از 400 هزار دانش آموز بسيجي براي شركت در آموزش مقدماتي بسيج ، اجراي فراخوان كنگره شعر بسيج دانش آموزي با عنوان سخن عشق و ديدار جمعي از دانش آموزان منتخب با فرماندهي كل سپاه ، از جمله برنامه هايي است كه به همين مناسبت در مدارس كشور اجرا خواهد شد .