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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۹:۳۶

جام حذفی انگلیس؛

وستهام و فولام صعود کردند

وستهام و فولام صعود کردند

دیدارهای تکراری رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس سه شنبه شب برگزار شد که طی آن تیم‌های وستهام و فولام به مرحله بعد راه یافتند.

به گزارش به خبرگزاری، رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس سه شنبه شب ادامه پیدا کرد که طی آن تیم‌های وستهام و اورتون در آپتون پارک به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان 120 دقیقه بازی به تساوی 2 - 2 دست یافتند تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برنده باشد. در این بخش تیم وستهام 9 بر 8 حریف خود را شکست داد و به مرحله بعد راه یافت.

در یکی دیگر از بازی‌های برگزار شده تیم فولام در زمین ولور همپتون به تساوی 3 - 3 رسید تا این بازی هم به پنالتی بکشد. در ضربات پنالتی این تیم فولام بود که حریف خود را شکست داد و به مرحله بعد راه یافت.

کد مطلب 2464600

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