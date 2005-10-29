هوشنگ جاويد: موسيقي مي تواند در خدمت دين و بيانگر زيبايي هاي آن باشد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، هوشنگ جاويد ، پژوهشگرموسيقي آيني ايران، با بيان اين مطلب، افزود : حتي اگريك آوازخوان با صداي خوب خودش ، انسان را به ياد خدا بيندازد ، اشكالي ندارد . منتها چون اسلام دين اعتدال است ، قواعدي را براي اين مساله گذاشته است .

وي درادامه گفت : به همين دليل حضرات عظام درفتواي خود مبنا را برعرفي بودن گذاشته اند . يعني برعهده شنونده است كه حلال يا حرام بودن موسيقي را تشخيص بدهد . اما مسئولان فرهنگي ما اين مساله را به درستي تفسيروتحليل نكرده اند كه شنونده درمسيرشناخت صحيحي ازموسيقي حلال وحرام قراربگيرد .

اين پژوهشگرموسيقي با انتقاد از وضعيت موسيقي ديني درسالهاي اخيرعنوان كرد: بعد ازانقلاب ، حركتهايي دراين زمينه صورت گرفت ، ولي به گونه اي كه شايسته اين عرصه باشد ، نبود . حتي مي خواستند ازموسيقي بي هويت پاپ براي تبليغ دين استفاده كنند، ولي ناموفق بودند. به عنوان نمونه چند خواننده كه با همين نوع موسيقي روي كارآمدند بعدها به مخالف خواني با دستگاه هاي فرهنگي پرداختند وبه خواندن ترانه هايي ديگرمشغول شدند .

مولف كتاب "موسيقي رمضان درايران" در ادامه گفت وگو با ستاد خبري همايش زيبايي شناسي دين يادآورشد: 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، اما هنوزيك ترانه درمورد اهميت فرارسيدن سحرنداريم . متاسفانه اكثرمداحان ما هم ازسخيف ترين ملودي هاي گذشته وحال يا حتي توليد لس آنجلس استفاده مي كنند وبا ضعيف ترين مي خواهند به تبليغ وترويج دين بپردازند .

جاويد دوباره " همايش زيبايي شناسي دين " عنوان كرد : ما اول بايد ببينيم كه اساسا صدا چه قدرمهم است وزيبايي هاي صوتي ازمنظردين ، چه جايگاهي دارد اگرهمايش زيبايي شناسي دين بتواند به تعاريف جامعي ازاين مقولات برسد ، درآن صورت مي توانيم صوت وموسيقي را درخدمت دين وبيان زيبايي هاي آن قراردهيم .

همايش زيبايي شناسي دين به همت مركزمطالعات وتحقيقات هنري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، پنجم وششم دي ماه درتهران برگزارخواهد شد .

بنا به اين گزارش، علاقه مندان مي توانند درتماس با دبيرخانه همايش با تلفن 66706859 جهت شركت درهمايش ، ثبت نام وتمايل خود را براي حضوردربرنامه ها اعلام كنند .