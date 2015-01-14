۸۱ درصد تعهدات مهارت آموزی ویژه روستاییان اردبیل انجام شد

عارف نجفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در پی نیازسنجی نیازهای مهارت آموزی روستاییان احصا شده و بر اساس آن برنامه ریزی می شود.

وی افزود: فنی و حرفه ای مهارت آموزی به منظور گرایش به شغل پایدار را در اولویت برنامه های کاری خود دارد و این طرح در روستاها نیز به قوت اجرا می شود.

رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی و حرفه ای استان تصریح کرد: با هماهنگی فرمانداران و دهیاران دوره های آموزشی موثر ویژه روستاییان برگزار می شود تا فرد بتواند مهارت ویژه ای بیاموزد.

نجفی نژاد افزود: بر همین اساس از ابتدای امسال بیش از ۳۵۱ هزار و ۳۹۲ نفر - ساعت آموزش برای روستائیان و عشایر استان آموزش ارائه شده است.

وی تاکید دارد که در راستای تحقق عدالت اجتماعی سند راهبردی مهارت و فناوری آموزش فنی و حرفه ای مختص به مراکز شهری نیست و در روستاها نیز تداوم دارد.

به گفته رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی و حرفه ای استان در صورتی که دوره آموزشی خاصی از سوی ساکنان یک روستا درخواست شود فنی و حرفه ای آمادگی اجرای آن را دارد.