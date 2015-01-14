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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰

در تهران و چمخاله گیلان؛

آغاز اردوی تیم‎های ملی کشتی پهلوانی و ساحلی

آغاز اردوی تیم‎های ملی کشتی پهلوانی و ساحلی

اردوهای آماده سازی تیم‌های ملی کشتی ساحلی و پهلوانی از اوایل بهمن ماه در تهران و چمخاله استان گیلان اغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی ساحلی طی روزهای یکم تا 10 بهمن ماه در شهرستان چمخاله استان گیلان برگزار می‌شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

70 کیلوگرم: محمد نادری (زنجان) مصطفی شیخ چلندری (تهران) سعید رمضانی (مازندران(

80 کیلوگرم: نیما خوشحال (گیلان) جعفر قاسمی – جواد قاسم پور (مازندران(

90 کیلوگرم: کورش قره شیخ لو (البرز) جلال زمان- سعید براری (مازندران(

90+ کیلوگرم: جابر صادق زاده- خشایار دهستانی (مازندران(

سرمربی: فردین معصومی

مربی: رضا شاه منصوری (مازندران(

سرپرست: عزیز واگذاری

بر این اساس مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی پهلوانی نیز از روز 10 بهمن ماه در خانه کشتی تهران آغاز می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 24 بهمن ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

جابر صادق زاده - سید رضا موسوی (مازندران) احمد میرزاپور - جواد محجوب - محمد حسن زاده- مصطفی شهری فریمانی- علیرضا داوری (خراسان رضوی) امیر محمدی- کامران دولو (خراسان شمالی)

سرمربی: ایوب بنی نصرت (آذربایجان شرقی)

مربیان: حمید قشنگ (خراسان رضوی) نادر صدیقی (مازندران) سام تفضلی (خراسان شمالی)

کد مطلب 2464645

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