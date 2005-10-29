سفير پاكستان در تهران اعلام كرد: 5 ميليارد دلار نياز اوليه براي بازسازي/ بيكار شدن بيش از يك ميليون تن/ نياز به 250 هزار واحد مسكوني

به گزارش خبرگزاري مهر، اقبال احمد خان در نشستي با خبرنگاران به تشريح آخرين اوضاع مناطق زلزله زده كشورش پرداخت.



سفير پاكستان درابتدا از كمك هاي بشردوستانه ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران تقدير و تشكر كرد .



اقبال احمد خان گفت : زلزله اخير بدترين و دلخراش ترين حادثه طبيعي بوده است كه در پاكستان روي داد و قدرت اين زمين لرزه به حدي بود كه منطقه اي به وسعت 30 هزار كيلومتر مربع را تحت تاثير قرار داد.



به گفته وي بيش از 50 هزار تن تاكنون جان خود را ازدست داده اند، بيش از 70 هزار تن زخمي شده اند كه حال بيشتر آنها وخيم اعلام شده است و دو و نيم ميليون تن نيز خانه و كاشانه خود را از دست داده اند و براي سرپناه دادن به اين تعداد به حداقل 250 هزار واحد مسكوني نياز است.

سفير پاكستان با بيان اينكه در اين حادثه هولناك بيش از يك ميليون تن كار و شغل خود را از دست داده اند، خاطر نشان كرد براي جبران خسارت ها به حداقل 5 ميليارد دلار نياز است و شايد از اين ميزان هم فراتر رود.

وي با اشاره به اينكه گروه هاي امدادرساني به رغم دشواري هاي موجود همچنان به فعاليت خود براي كمك رساني به زلزله زدگان ادامه مي دهند، همبستگي و اتحاد قشرهاي مختلف مردم پاكستان در راه امدادرساني به زلزله زدگان را ستود.



اقبال احمد خان با قدرداني از كمك هاي بين المللي و در راس آنها كمك هاي انساندوستانه دولت و ملت جمهوري اسلامي ايران اين كمك ها را مايه دلگرمي حادثه ديدگان اعلام كرد.



وي گفت : كمك هاي برادران مسلمان ما در اقصي نقاط جهان دلگرم كننده بوده است و ما از كمك هاي سريع جمهوري اسلامي ايران و ابراز همدردي رهبري،رئيس جمهوري و مسئولان اين كشور قدرداني مي كنيم.



سفير پاكستان به عملكرد خوب و شايسته ايران در امدادرساني به زلزله زدگان اشاره كرد و از همكاري خوب وزارت امور خارجه ايران، وزارت بهداشت و جمعيت هلال احمر اين كشور در كمك به حادثه ديدگان پاكستاني تقدير كرد.



وي با اشاره به عمق فاجعه ناشي از زمين لرزه اخير گفت : باتوجه به اينكه محل وقوع زمين لرزه يك منطقه كوهستاني است و با توجه به نزديكي فصل سرما تنها سه هفته وقت داريم كمك ها را به مردم برسانيم تا از سرما و كولاك هوا در امان بمانند.



سفير پاكستان به اطلاع رساني خوب درخصوص زمين لرزه اخير اشاره كرد و از رسانه ها بويژه رسانه هاي جمهوري اسلامي ايران كه اخباراين حادثه تاسف انگيز را به خوبي پوشش داده اند، تشكر كرد.



اقبال احمد خان در مورد ميزان كمك كشورهاي مختلف جهان، آمريكا، اتحاديه اروپا، تركيه ، عربستان، ايران، امارات را از مهمترين كشورهاي كمك كننده اعلام كرد.



به گفته وي علاوه بر سازمان كنفرانس اسلامي ، بانك توسعه اسلامي هم 270 ميليون دلار كه بخشي از آن به صورت وام خواهد بود به دولت پاكستان براي امدادرساني به زلزله زدگان كمك خواهد كرد.



سفير پاكستان در خصوص اينكه هندو پاكستان چگونه مي توانند در اين زمينه همكاري كنند، گفت : زلزله اخير در منطقه كشمير پاكستان رخ داده است و بر منطقه كشمير هند نيز تاثير گذاشته است، رئيس جمهوري پاكستان ابتكاري به خرج داد و پيشنهاد داد بيشتر نقاط واقع در خط كنترل كشمير باز شود تا مردم دو سوي كشمير با يكديگر تعامل كنند و در امر بازسازي و كمك رساني با هم همكاري كنند كه در مورد اين ابتكار مذاكراتي صورت گرفته است تا به مرحله عمل تبديل شود.



اقبال احمد خان در پاسخ به سوال مهر كه با توجه به زمين لرزه ويرانگر اخير وضعيت مذاكرات هند و پاكستان در خصوص مساله كشمير به كجا انجاميده است، گفت : اخير وزير امور خارجه هند به اسلام آباد سفر كرد كه هدف از اين سفر بررسي پيشرفت در مذاكرات تركيبي ميان دو كشور بود، محور اين مذاكرات امنيت و صلح و مسائل اقتصادي و منطقه سياچين و موضوع كنترل مواد مخدر بود.



وي با بيان اينكه جلسه مربوط به اين مذاكرات در پاكستان با حضور وزير امور خارجه هند برگزار شد، پيشرفت حاصله در مذاكرات را اطمينان بخش توصيف كرد.



اقبال احمد خان افزود: اما درعين حال احساس مي كنيم پيشرفت ملموسي درباره موضوع كشمير بايد حاصل شود و جديت براي حل و فصل اين موضوع هم بايد به وجود آيد.