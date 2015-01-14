جهانگیر خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین آثار داستانی آماده انتشارش گفت: من از سال ۸۶ تا به حال کار تازه‌ای منتشر نکرده‌ام و حتی کاری را هم که در عصر داستان منتشر شد، در واقع تجدید چاپ یکی از آثار قدیمی من بود. در این مدت سراغ یکسری کارهای دیگر رفتم که مایل نیستم درباره‌‌اش خیلی صحبت کنم اما به طور مشخص در کار مستند دفاع مقدس و جنگ وقت بیشتری گذاشتم و از نتایج آن هم راضی‌ام.

وی ادامه داد: این حرف‌ها در دفاع از خودم نیست و اینکه چرا کمتر در ادبیات اثری منتشر می‌کنم. من در حال حاضر سه کار را در دست نگارش دارم. یکی از آنها رمانی است درباره انقلاب اسلامی که آماده انتشار است و در دست بازنویسی است. این رمان سه نسل از انقلاب را در بر می‌گیرد که فعالیت آنها منجر به پیروزی انقلاب می‌شود.

خسروشاهی افزود: من قبلا یک مجموعه نثر داشتم با عنوان «از کوچه‌های بی‌خبری» که اخیرا برای چهارمین نوبت چاپ شده است. این مجموعه در خارج از کشور فروش رفت و ۱۰ دلار کانادا قیمت داشت. دو چاپ اول را نشر تربیت چاپ کرد و دو چاپ بعدی را نشر بین‌الملل به تازگی نیز یک مجموعه نثر تازه آماده انتشار کرده‌ام.

وی با بیان اینکه این مجموعه تازه شامل ۴۵ قطعه برای چهارده معصوم(ع) است افزود: امیدوارم این کار مورد پذیرش آنها قرار بگیرد و عمرم کفاف بدهد که بتوانم به ساحت آنها ادای دین کنم.

خسروشاهی در پایان افزود: یک مجموعه داستان کوتاه از من نیز آماده انتشار است که شامل ۱۵ داستان کوتاه در زمینه‌های اجتماعی و دفاع مقدس و انقلاب اسلامی می‌شود.

این نویسنده در پایان درباره عدم انتشار این آثار آماده گفت: من تأملاتی دارم درباره اینکه اثری را چاپ کنم یا نکنم. امیدوارم این تاملات به حداقل برسد اما به هرشکل تا به حال حاصلش این بوده که اثری منتشر نکنم.