جزییات لایحه افزایش کرایه تاکسی ها/مخالفت شورا با افزایش ۳۵ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه پایانی سال زمان بررسی بودجه و تعیین افزایش نرخ کرایه های تاکسی و اتوبوس و مترو است. گرانی کرایه های تاکسی چالش هر ساله میان مسئولان شهری، شورا و مدیران دولتی شهر است.

به طور معمول دولتی ها چند ماهی مصوبه شورا را معطل می کنند و رانندگان و مسافران در بلاتکلیفی باقی می مانند تا سرانجام با رایزنی ها و وساطت ها مصوبه شورا ابلاغ شود. امسال نیز شهرداری تهران لایحه افزایش کرایه های تاکسی را زودتر از لایحه بلیت اتوبوس و مترو به شورا آورده تا هر چه زودتر در این خصوص تصمیم گیری شود.

میزان افزایش کرایه های تاکسی کم تر از تورم سالیانه

احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران معتقد است: نرخ کرایه های تاکسی در سال آینده تابعی از تورم سالیانه کشور است اما قطعا از میزان تورم کمتر است.

او با بیان اینکه هر چقدر میزان تورم در کشور کم تر باشد رقم افزایش ما نیز کوچک تر خواهد بود به خبرنگار مهر، می گوید: ما تاکسی را جزو ناوگان حمل و نقل عمومی نمی دانیم. زیرا رانندگان تاکسی همه هزینه ها را خودشان پرداخت می کنند و باید کرایه ها به گونه ای باشد که آنها از پس مخارج خود بر آیند.

دنیامالی اضافه می کند: از سویی نرخ کرایه های تاکسی باید به گونه ای باشد که مشکلات اقتصادی مردم هم در آن در نظر گرفته شود و با افزایش کرایه ها به شهروندان نیز فشار نیاید .

او تاکید می کند: شورای شهر نرخ های کرایه تاکسی را به گونه ای تعیین می کند که نه به مردم و نه به رانندگان تاکسی فشار بیاید و قطعا زیر نرخ تورم سالیانه کشور خواهد بود .

به گفته عضو شورای شهر تهران، این لایحه در حال بررسی در کمیسیون های شورا است .

تاثیر گرانی کرایه تاکسی بر کالا های دیگر

از سوی دیگر ابوالفضل قناعتی عضو دیگر شورای شهر تهران با افزایش کرایه ها مخالفت می کند و می گوید: با وضعیت اقتصادی کنونی نباید با اخبار گرانی روی اعصاب مردم راه برویم. گرانی کرایه های تاکسی مانند گرانی نان و ارز و سکه می ماند که افزایش آن سبب افزایش قیمت سایر کالا ها می شود. بنابراین باید در افزایش آن احتیاط لازم را داشت.

او با بیان اینکه سال گذشته نیز شهرداری تهران پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی کرایه ها را داده بود که سرانجام با افزایش ۱۵درصدی موافقت شد به مهر می گوید: به طور قطع شورا با افزایش ۳۵ درصدی موافقت نمی کند همان طور که در سالهای گذشته رقم پیشنهادی شهرداری کاهش چشمگیری داشت .

قناعتی پیشنهاد می کند: قبل از آن که شورا مصوبه ای در خصوص کرایه های تاکسی بدهد باید جلسه ای با مسئولان دولتی برگزار کند تا نظر آنها را هم جویا شود و همچنین با همفکری راهکارهایی نیز برای کاهش کم تر کرایه ها پیش بینی کنند. تا چالش هر ساله که مدیریت شهری کرایه ها را افزایش و دولت با آن مخالفت می کند پیش نیاید.

تکلیف کرایه ها قبل از سال ۹۴ مشخص شود

بر اساس سنت هر سال افزایش قانونی کرایه های تاکسی تا اواخر اردیبهشت ماه به طول می انجامد. هر چند شورا پیش از سال مصوبه خود را به فرمانداری ارسال می کند . اما مخالفت های دولت که در نهایت به ابلاغ مصوبه شورا ختم می شود,این مصوبه را یکی، دو ماهی معطل می کند.

بلاتکلیفی دو ماهه مسافران و رانندگان تاکسی موضوعی برای دعوای هر روزه مسافران است. خاکی یکی از رانندگان تاکسی در این رابطه به مهر می گوید: افزایش کرایه های تاکسی نمی تواند افزایش هزینه های ما را جبران کند. اما همین مصوبه اگر پیش از سال تعیین تکلیف شود برای رانندگان تاکسی بهتر است.

او ادامه می دهد: چند سال پیش طرح تبلیغات تاکسی برای جبران هزینه های رانندگان تاکسی مطرح شد که طرح خوبی بود اما به دلیل اجرای بد آن و نرسیدن سود اصلی به رانندگان بی نتیجه رها شد.

نرخ های پیشنهادی شهرداری به شورا

بر اساس لایحه شهرداری ،روش محاسبه نرخ برای تاکسی گردشی به این صورت است که با فرض سرعت متوسط ۲۵ کیلومتر در ساعت برای تاکسی‌های گردشی و ۸ ساعت کار در روز، کل مسافت پیموده شده توسط هر تاکسی در روز برآورد خواهد شد که معادل ۲۰۰ کیلومتر است. با فرض ضریب سرنشین ۲ نفر برای هر تاکسی کل مسافر ـ کیلومتر روزانه هر تاکسی به دست می‌آید که معادل ۴۰۰ مسافر ـ کیلومتر است. نرخ هر دقیقه تاخیر نیز معادل ۲۵ درصد قیمتی است که در شرایط حرکت می‌توان آن را دریافت کرد.

موضوع نرخ پیشنهادی ۹۴ نرخ سال ۹۳ درصد تغییرات مبلغ ورودی (ریال) ۴۸۰۰ ۳۷۰۰ ۳۰ متوسط نرخ هر کیلومتر (ریال) ۲۰۲۶ ۱۶۱۰ ۲۶ نرخ هر دقیقه تاخیر (ریال) ۲۵۳ ۹۶ ۱۶۳ مسافت آزاد (کیلومتر) ۰.۵

محاسبه نرخ تاکسی فرودگاه

هر تاکسی به طور متوسط روزانه ۳ سرویس ارائه می‌دهد و مسافت هر سرویس به طور متوسط ۳۰ کیلومتر برآورد شده است که در مجموع روزانه ۹۰ کیلومتر مسافر جابجا شده است. نرخ هر دقیقه تاخیر معادل ۲۵ درصد و نرخ هر دقیقه توقف کامل معادل ۸۵ درصد قیمتی است که در شرایط حرکت می‌توان دریافت کرد.

موضوع نرخ پیشنهادی ۹۴ نرخ سال ۹۳ درصد تغییرات مبلغ ورودی (ریال) ۴۵۰۰۰ ۳۸۵۰۰ ۱۷ متوسط نرخ هر کیلومتر (ریال) ۹۶۱۱ ۷۸۲۸ ۲۳ نرخ هر دقیقه تاخیر (ریال) ۱۲۰۱ ۳۸۶ ۲۱۱ نرخ هر دقیقه توقف کامل (ریال) ۴۰۸۴ ۱۳۵۰ ۲۰۲

محاسبه نرخ برای تاکسی راه‌آهن و ترمینال

هر تاکسی به طور متوسط روزانه ۵ سرویس ارائه می‌دهد و مسافت هر سرویس به طور متوسط ۱۵ کیلومتر برآورد شده است که در مجموع روزانه ۷۵ کیلومتر مسافر جابجا شده است.