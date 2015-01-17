حسن بابک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: شورای فنی و فدراسیون کشتی با جدیت به رقابتهای جام جهانی تهران و کسب بهترین نتیجه در این مسابقات می اندیشد و به همین دلیل تمامی فرنگی کاران اعم از ستاره های عنوان دار و حتی جوانان نیز باید برای حضور در این رقابتهای مهم آماده و در اختیار باشند.

وی تصریح کرد: ایران میزبان رقابتهای جام جهانی 2015 کشتی فرنگی است و به همین دلیل ما جایی برای اشتباه و کم توجهی به این مسابقات نداریم. همه از ما انتظار قهرمانی در جام جهانی را دارند، چراکه هم میزبان هستیم و هم عنوان قهرمانی رقابتهای جهانی 2014 ازبکستان را به یدک می کشیم.

مدیرفنی تیمهای ملی کشتی فرنگی با اشاره به ستاره های عنوان دار تیم ملی نیز گفت: حتی حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی به عنوان مردان طلایی المپیک هم دذر اردو حضور دارند و مطمئن باشید به محض احساس نیاز به هر کدام از این نفرات، در جام جهانی تهران در ترکیب تیم ملی قرار خواهند گرفت.

بابک ادامه داد: تمامی فرنگی کاران اردونشین باید برای مسابقات جام جهانی تهران وزن کشی کنند و طبق صلاحدید کادر فنی در ترکیب تیم ملی قرار گیرند. البته این بدان معنا نیست که این نفرات باید در تمامی مسابقات حضور یابند، چراکه جام جهانی با حضور 8 تیم برتر دنیا برگزار می شود و هر فرنگی کار، چهار مبارزه را رو دارد و ما در هر وزن می توانیم از نفرات متعدد در این چهار مبارزه استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت غیبت سعید عبدولی در اردوی جام جهانی و عدم حضور احتمالی او در جام جهانی چه می شود، گفت: عبدولی تاکنون سه بار به اردوی تیم ملی دعوت شده کمه بنا به دلایلی غیبت کرده است، او تنها یکبار دیگر فرصت دارد تا در این خصوص توضیح دهد و اگر این بار به دعوت کادر فنی بی توجهی کند باید با جدیت نسبت به او تصمیم گیری کرد. ما برای حضور فرنگی کاران در اردوی آماده سازی و سپس رقابتهای جام جهانی قاطعیت زیادی داریم چراکه میزبان هستیم و باید از عناوین قهرمانی خودمان به بهترین شکل دفاع کنیم.