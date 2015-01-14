مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید بر تسریع در تکمیل و راه‌اندازی هفت طرح فولادی دارد، گفت: در عین حال، سه طرح بزرگ فولادی نیز در کشور طراحی شده که به نظر می‌رسد می‌تواند ظرفیت مناسبی را برای کشور در این بخش ایجاد کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته این 5 میلیارد دلار در بخش طرح هاي توسعه اي سرمایه گذاری خواهد شد و منابع مالی مورد نیاز با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تامین می شود.

وی تصریح کرد: طرح فولاد چابهار با ظرفيت سالانه سه ميليون تن، فولاد بندرعباس با ظرفیت 6 میلیون تن و فولاد اروند از جمله طرح‌های توسعه ای است.

به گفته کرباسیان، در زمینه طرح فولاد چابهار، شرکتی با مشاركت بخش خصوصي تاسيس شده و در مرحله انتخاب پيمانكار است؛ ضمن اینکه فولاد بندرعباس نیز با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی از هند، فولاد بندرعباس2 با مشارکت سرمایه گذاران کویتی و فولاد قشم و فولاد اروند نیز با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی اجرایی خواهند شد.