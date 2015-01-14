به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی صبح چهارشنبه در همایش «کنترل عفونت‌های دندانپزشکی» با محوریت «خودمراقبتی» که در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود، افزود: خدمات دندانپزشکی یکی از گسترده‌ترین خدمات پزشکی است که در کشور ارائه می‌شود.

وی با اشاره به نگاه نادرستی که به موضوع انتقال عفونت در مطب‌های دندانپزشکی وجود دارد، تصریح کرد: بایستی فوبیای کاذب دندانپزشکی و ترس از گرفتار شدن در دام بیماری‌های عفونی در جامعه برچیده شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام اینکه وجود این تفکر نادرست که با مراجعه به مطب دندانپزشکی، احتمال انتقال بیماری‌های عفونی وجود دارد، تاکید کرد: این ترس از مراجعه به دندانپزشکی گاهی اوقات موجب می‌شود روند درمان سخت‌تر شده و هزینه‌های آن نیز گرانتر شود.

زالی اظهار داشت: بنابراین بایستی برای مردم تبیین شود که هیچ مشکلی به لحاظ انتقال عفونت‌ها در مطب‌های دندانپزشکی وجود ندارد و این کاری است که دندانپزشکان می‌بایست انجام دهند.

وی در ادامه به وضعیت بیماری‌های بازپدید و نوپدید در دنیا اشاره کرد و گفت: وضعیت فعلی در دنیا به گونه ای است که با پدیده‌های نوظهور بیماری‌های عفونی همچون بیماری‌های بازپدید مواجه هستیم و این یک چالش بزرگ جهانی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از HIV به عنوان یک بیماری نوپدید سنتی نام برد و افزود: بیماری آبولا نیز که هم‌اکنون سایه سنگین آن بر سر برخی کشورهای آفریقایی افتاده، یکی از نگرانی‌های سازمان جهانی بهداشت است.

زالی در ادامه به نحوه مراقبت‌های بهداشتی برای سلامت دهان و دندان اشاره کرد و گفت: استفاده افراطی از دهانشویه و برخی مواد دندانی در خیلی از موارد با اختلال جدی برای سلامت دندان‌های فرد همراه است؛ به طوری که موجب مراجعه او به دندانپزشکی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای فرو ریختن ترس از مراجعه به مطب دندانپزشکی، باید از بیماران عفونی، انگ‌زدایی شود، گفت: بیماران عفونی مبتلا به HIV و هپاتیت می‌بایست بدون ترس بتوانند به دندانپزشک مراجعه کنند زیرا برای همه بیماران روش‌های علمی درمان وجود دارد و دلیلی برای محدودیت مراجعه این قبیل بیماران به دندانپزشک وجود ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پایان کنترل عفونت در دندانپزشکی را یک وظیفه ملی دانست و گفت: ارتقای سطح آگاهی‌های دندانپزشکان و تیم دندانپزشکی و آموزش‌های علمی از جمله استراتژی‌های کنترل عفونت در دندانپزشکی است.