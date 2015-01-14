توسعه صنعت تراش سنگهای قیمتی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صیادی صبح چهارشنبه در جلسه کار گروه اشتغال افزود: سازمان فنی و حرفه ای در راستای توسعه اشتغال در استان آموزش های بازار محوری و آموزش بازار یابی را در اولویت کاری خود دارد.

وی به بحث آموزش تراش سنگهای قیمتی در استان زنجان اشاره کردو اظهار داشت: زنجان جزو چهار استان برتر کشور در توسعه مشاغل خانگی در تراش سنگهای قیمتی است.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: این سازمان از طرحهای کابربردی حمایت می کند و در این میان افرادی که آموزش لازم در تراش سنگاههای قیمتی را می ببینند می تواند محصولات خود را در بازار تولید کنند و در آمد زایی خوبی داشته باشند.

صیادی تاکید کرد: این سازمان با شعار" یک خانه، یک کارخانه "درصدد توسعه مشاغل خانگی است و تنها هدف این سازمان اشتغالزایی پایدارو توسعه اقتصاد استان است و توجه به این مهم جلوی بسیاری از تبعات بیکاری در جامعه را می گیرد.

وی در ادامه افزود: از ۱۰۰ نوع سنگ قیمتی در جهان ۵۰ نوع سنگ قیمتی در ایران وجود دارد و در این میان این سازمان می خواهد تراش سنگاههای قیمتی را در استان توسعه بدهد.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: حرفه تراش سنگاههای قیمتی از نظر اقتصادی به صرفه است و هر فرد می تواند ماهانه یک میلیون تا دو میلیون تومان در آمد داشته باشد.