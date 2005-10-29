محدثي خراساني : داوران جايزه كتاب سال دفاع مقدس بايد از تمامي جريانها انتخاب شوند

به گزارش مهر ، سردبير فصلنامه شعر درگفت وگو با ستاد خبري نهمين دوره انتخاب كتاب سال دفاع مقدس ، با بيان اين مطلب افزود: در صورتي كه در اين جريان از چهره هاي جديدي در داوري ها استفاده شود. معضلاتي كه در داوري كتاب سال دفاع مقدس وجود دارد بر طرف خواهد شد.

دبير گروه فرهنگ و هنر روزنامه جام جم تصريح كرد : اگردرداوري ها صرفا فرهنگ دفاع مقدس درنظرگرفته شود و ملاحظات ديگر در آن دخيل نباشد ، مي توان گفت كه انتخاب و داوري ها بي طرف است و در نتيجه اقبال اهل قلم به اين جريان بيشتر مي شود . متاسفانه در اين جايزه آثار به شكل همه جانبه مورد بررسي قرار نمي گيرد و صرفا مجموعه شعرهاي برخي افراد كه در ذهن داوران هستند به عنوان آثار برگزيده انتخاب مي شوند.

وي ادامه داد : بايد تبليغات بيشتري درارتباط با انتخاب كتاب سال دفاع مقدس صورت گيرد ، تا نويسندگان و مخاطبان نيز در جريان برگزاري مراسم قرار گيرند . بسياري ازآثاركه درطول سال چاپ مي شوند ، به دليل عدم ارسال به دبيرخانه و يا عدم تلاش داوران براي بررسي تمامي آنها، از دور داوري ها باز مي مانند .