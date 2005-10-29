سيستم بانكي با دستور بانك مركزي كسري يارانه خريد گندم را جبران مي كند

بهمن محمدي درگفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره به تعيين كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان در سالجاري افزود: درراستاي بررسي و اصلاح بودجه سال 84 به منظور تامين يارانه مورد نياز براي برخي از اقلام از جمله كسري يارانه خريد گندم جلسات متعددي درمجلس شوراي اسلامي برگزار شده است .

وي گفت: با توجه به وجود كسري اقلام مختلف دربودجه سالجاري ، نمي شود براي هرقلم كسري مجوز درخواست اصلاح داده شود و بايد پس از بررسي كسري كل اقلام مراتب فوق در قالب اصلاحيه اي تهيه و تنظيم شود .

محمدي تاكيد كرد: در صورتي كه لايحه اصلاح متممم بودجه سال 84 با فوريت در مجلس شوراي اسلامي مطرح شود مطمئنا راي نيز خواهد آورد و طي حداقل دو تا سه هفته اجرايي خواهد شد .

وي تصريح كرد: اين درحالي است كه براساس تصميمات اتخاذ شده درجلسات كميسيون كشاورزي مجلس مقرر شد كه فعلا هر چه سريعتر كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان از طريق منابع بانكي تامين شود بطوريكه درحال حاضربانك مركزي طي دستوراتي به بانكهاي عامل خواستار پرداخت مبلغي بصورت خيلي فوري براي اين امر شده است .

محمدي ميزان كسري يارانه خريد گندم در سالجاري 570 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: در حال حاضر بخشي از كسري يارانه خريد گندم تامين شده و قرار است مابقي به تدريج و از طريق منابع بانكي تامين شود .