رسانه ها برای مبارزه با مصرف شیشه همکاری کنند

حجت الاسلام سیدمصطفی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: زمان دسترسی به شیشه ۵ دقیقه است و این آمار عمق فاجعه را نشان می دهد.

وی ادامه داد: بحث مصرف شیشه به یک مساله بغرنج اجتماعی تبدیل شده است و در آینده نه چندان دور شاهد این وضعیت خواهیم بود که سلامت روانی جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.

حجت الاسلام حقی با بیان اینکه شیشه مواد مخدر نیست اما محرک است، گفت: شیشه حالت تخریبی و سستی ایجاد نمی کند ولی بی پروایی در اثر استعمال شیشه به فرد دست می دهد.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان خاطرنشان کرد: مصرف شیشه باعث توهمی در فرد می شود که اشتباهات فاحشی را در تشخیص برای فرد باعث می شود.

وی افزود: پرونده های زیادی در اثر استعمال شیشه وجود داشته که فرد دچار بدگمانی مفرط شده و قدرت تشخیص خود را از دست داده است.

حجت الاسلام حقی ادامه داد: کسانی که شیشه استفاده می کنند اصلا قوه تشخیص درستی ندارند.

وی اظهار کرد: شورای هماهنگی و بهزیستی کار خوبی کرده است چرا که امروز در بحث مصرف شیشه خطر جدی را احساس می کنیم و باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

۳۶ درصد از معتادین به شیشه اعتیاد دارند

دادستان عمومی و انقلاب گرگان خاطر نشان کرد: ۳۶ درصد از معتادین به شیشه معتاد هستند و ۴۰ درصد دانش آموزان، یک بار شیشه مصرف می کنند.

وی با بیان اینکه مصرف شیشه در بین دانش آموزان باید توجه شود، گفت: یک درصد دانش آموزان کل کشور معتادند و از این مقدار ۶۰ درصد آن ها اعتیاد به شیشه دارند.

یک درصد دانش آموزان کل کشور معتادند و از این مقدار ۶۰ درصد آن ها اعتیاد به شیشه دارند.

حجت الاسلام حقی با بیان اینکه میانگین سنی مصرف شیشه در زنان بین ۹ تا ۲۷ سال است، ادامه داد: توصیه های که در آرایشگاه های زنانه به علت توهم غلطی که در خصوص استفاده از آن دارد و اینگونه تصور می شود که تاثیر لاغری و سرخوشی دارد، در زنان مصرف شیشه افزایش پیدا کند.

وی افزود: امروزه کسانی که در جامعه معتاد به شیشه هستند ۲ تا ۳ بار از این ماده استفاده کرده اند و دیگر نمی توانند از آن دست بکشند.

وی با بیان اینکه شیشه در بین دانشجویان به عنوان عنصری که در تقویت حافظه یاد می شود، افزود: شاید برای بار اول مصرف شیشه باعت تمرکز خوبی شود اما بعد از چند بار نظم دهی آن از بین می رود.

شیشه با چیزی قابل درمان نیست

دادستان عمومی و انقلاب گرگان خاطر نشان کرد: تمام پزشکانی که در بحث درمان فعالیت دارند اذعان دارند شیشه با چیزی قابل درمان نیست و فقط با روانشناسی و روانکاوی قابل درمان است.

وی بیان کرد: باید سعی کنیم با برگزاری نشست ها به یک خروجی برسیم و خروجی آن در جامعه کاربردی شود.

حجت الاسلام حقی ادامه داد: قانون های که برای مصرف شیشه گذاشته شده برابری با مصرف هروئین می کند و این لرزه ایی را به بدنه خلاف کار جامعه وارد می کند.

وی با بیان اینکه استفاده از شیشه برای بار دوم بسیار بیشتر است، افزود: این موضوع با حیثیت جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران سرو کار دارد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها باید برخورد جدی با سازندگان و عرضه کنندگان این نوع مواد مخدر کنند.

دشمن از طریق نظامی نمی تواند به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند

حجت الاسلام حقی افزود: به ضرص قاطع می گویم دشمن از طریق نظامی نمی تواند به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند و این وظیفه ملی ما است تا در بحث فرهنگ و مواد مخدر و آلوده کردن جوان های ما کاری کنیم.

شیشه از مرز نمی آید و داخل ایران خیلی راحت تولید و عرضه می شود و در برخورد با این معضل اجتماعی با هیچکس تعارف نداریم.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان خاطر نشان کرد: شیشه از مرز نمی آید و داخل ایران خیلی راحت تولید و عرضه می شود و در برخورد با این معضل اجتماعی با هیچکس تعارف نداریم و دستگاه قضایی سفارش کسی را در خصوص مواد مخدر نمی پذیرد و نخواهد پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه خیلی ها هنوز فکر می کنند شیشه اعتیاد آور نیست افزود: رسانه ها با قدرت وارد این موضوع شوند چرا که کار رسانه فرهنگ سازی است و اگر رسانه ملی وارد نشود ما مبارزه موفقی نخواهیم داشت.

حجت الاسلام حقی با بیان اینکه اگر بتوانیم خوب کار فرهنگی کنیم نیاز نیست کار قضایی انجام دهیم، افزود: باید از تمام پتانسیل های سازمان با جدیت استفاده کنیم و وارد شویم و عمل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: بحث شیشه یک بحث اجتماعی نیست و قطعا بحث امنیتی است که امنیت فرهنگی، روانی و بهداشتی را تحت شعاع قرار می دهد.