نفرات نهايي تيم ملي دارت مشخص شد

به گزارش خبرگزاري"مهر" در اين اردوي فشرده كه زير نظر مسعود ظهوري تشكيل شد نفرات منتخب از سراسر كشور بخت خود را براي پوشيدن پيراهن تيم ملي به بوته آزمايش گذارده و در نهايت در رده آقايان شاهين مهرجو، حميد بهروزي نيا، فرزان صادقي ، امير مروتي و در رده بانوان سحر ظهوري و مرجان جدي و همچنين در رده نوجوانان نيما غياثوند و شقايق قديري نژاد نفرات اصلي تيم ملي دارت ايران جهت رقابت رفت و برگشت با كشور پاكستان را تشكيل دادند.
شايان ذكر است: ورزشكاران حاضر در اين اردو از بين قهرمانان كشور و همچنين نمايندگاني از بين استان هاي تهران، گيلان، خراسان رضوي، يزد، سمنان، كرمان، اصفهان ، زنجان ، خراسان جنوبي و هرمزگان انتخاب شده بودند.
تركيب نهايي اعضاي تيم ملي دارت ايران طي اردويي 3 روزه در خانه دارت فرهنگسراي ورزش مشخص شد.
به گزارش خبرگزاري"مهر" در اين اردوي فشرده كه زير نظر مسعود ظهوري تشكيل شد نفرات منتخب از سراسر كشور بخت خود را براي پوشيدن پيراهن تيم ملي به بوته آزمايش گذارده و در نهايت در رده آقايان شاهين مهرجو، حميد بهروزي نيا، فرزان صادقي ، امير مروتي و در رده بانوان سحر ظهوري و مرجان جدي و همچنين در رده نوجوانان نيما غياثوند و شقايق قديري نژاد نفرات اصلي تيم ملي دارت ايران جهت رقابت رفت و برگشت با كشور پاكستان را تشكيل دادند.
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