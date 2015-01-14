به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان این دوره خرداد ماه سالجاری اعلام شد و تا ۳۰ آذرماه ادامه داشت.

این جشنواره برای طلاب زیر ۳۱ سال به منظور تشویق و ترغیب طلاب جوان است و در هفتمین دوره جشنواره علامه حلی (ره) از ۲۵ برگزیده تقدیر می شود.

هفتمین دوره جشنواره سراسری علامه حلی در۹ استان تهران، اصفهان، خراسان، قم، کرمان، همدان، فارس، یزد و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

این جشنواره در راستای فرهنگ سازی و تشویق طلاب جوان به امر پژوهش، از سال ۱۳۷۸ آغاز شده که قریب به ۸۵۰۰ نفر از طلاب برادر و خواهر از سراسر کشور در ۶ دوره شرکت کرده اند.