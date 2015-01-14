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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۴

با هدف تشویق طلاب؛

جشنواره علامه حلی اردیبهشت ۹۴ برگزار می‌شود

جشنواره علامه حلی اردیبهشت ۹۴ برگزار می‌شود

هفتمین جشنواره سراسری علامه حلی با تقدیر از ۲۵ برگزیده اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان این دوره خرداد ماه سالجاری اعلام شد و تا ۳۰ آذرماه ادامه داشت.

این جشنواره برای طلاب زیر ۳۱ سال به منظور تشویق و ترغیب طلاب جوان است و در هفتمین دوره جشنواره علامه حلی (ره) از ۲۵ برگزیده تقدیر می شود.

هفتمین دوره جشنواره سراسری علامه حلی در۹ استان تهران، اصفهان، خراسان، قم، کرمان، همدان، فارس، یزد و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

این جشنواره در راستای فرهنگ سازی و  تشویق طلاب جوان به امر پژوهش، از سال ۱۳۷۸ آغاز شده که قریب به ۸۵۰۰ نفر از طلاب برادر و خواهر از سراسر کشور در ۶ دوره شرکت کرده اند.

کد مطلب 2464784

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