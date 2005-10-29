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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۰۴

اردوي آمادگي سنگنوردان تيم ملي آغاز شد

به منظور آماده سازي تيم ملي سنگنوردي جمهوري اسلامي ايران جهت شركت در اولين دوره رقابت هاي سنگنوردي المپيك آسيايي در كشور تايلند ، اردوي اين تيم در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين اردو كه از روز گذشته آغاز شده و تا 13 آبان به طول مي انجامد 6 سنگنورد مرد و 2 سنگنورد زن حضور دارند و پيش از آغاز اردو از سنگنوردان در محل آكادمي ملي المپيك تست دوپينگ بعمل آمد.
اسامي شركت كنندگان در اردو عبارتند از :
محمد جعفري محمد آبادي و سبحان جعفري محمود آبادي از كرمان ، حميد رضا تورزنده جاني از خراسان رضوي ، رضا پيل پا از خراسان شمالي ، اميرحسين سماوات و امير پيرويسي از همدان و خانم ها الناز ركابي از زنجان و بهاره مرادي از همدان .
ياد آور مي شود مسابقات المپيك آسيايي تايلند از 21 آبان ماه سالجاري برگزار مي شود.

کد مطلب 246479

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