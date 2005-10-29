اردوي آمادگي سنگنوردان تيم ملي آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين اردو كه از روز گذشته آغاز شده و تا 13 آبان به طول مي انجامد 6 سنگنورد مرد و 2 سنگنورد زن حضور دارند و پيش از آغاز اردو از سنگنوردان در محل آكادمي ملي المپيك تست دوپينگ بعمل آمد.

اسامي شركت كنندگان در اردو عبارتند از :

محمد جعفري محمد آبادي و سبحان جعفري محمود آبادي از كرمان ، حميد رضا تورزنده جاني از خراسان رضوي ، رضا پيل پا از خراسان شمالي ، اميرحسين سماوات و امير پيرويسي از همدان و خانم ها الناز ركابي از زنجان و بهاره مرادي از همدان .

ياد آور مي شود مسابقات المپيك آسيايي تايلند از 21 آبان ماه سالجاري برگزار مي شود.