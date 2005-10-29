اردوي آمادگي سنگنوردان تيم ملي آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين اردو كه از روز گذشته آغاز شده و تا 13 آبان به طول مي انجامد 6 سنگنورد مرد و 2 سنگنورد زن حضور دارند و پيش از آغاز اردو از سنگنوردان در محل آكادمي ملي المپيك تست دوپينگ بعمل آمد.
اسامي شركت كنندگان در اردو عبارتند از :
محمد جعفري محمد آبادي و سبحان جعفري محمود آبادي از كرمان ، حميد رضا تورزنده جاني از خراسان رضوي ، رضا پيل پا از خراسان شمالي ، اميرحسين سماوات و امير پيرويسي از همدان و خانم ها الناز ركابي از زنجان و بهاره مرادي از همدان .
ياد آور مي شود مسابقات المپيك آسيايي تايلند از 21 آبان ماه سالجاري برگزار مي شود.
به منظور آماده سازي تيم ملي سنگنوردي جمهوري اسلامي ايران جهت شركت در اولين دوره رقابت هاي سنگنوردي المپيك آسيايي در كشور تايلند ، اردوي اين تيم در همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين اردو كه از روز گذشته آغاز شده و تا 13 آبان به طول مي انجامد 6 سنگنورد مرد و 2 سنگنورد زن حضور دارند و پيش از آغاز اردو از سنگنوردان در محل آكادمي ملي المپيك تست دوپينگ بعمل آمد.
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