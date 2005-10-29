انتخاب مفيدي به عنوان رييس سازمان گسترش منتفي شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در حالي كه انتصاب مهدي مفيدي به سمت رياست هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي مراحل نهايي خود را طي مي كرد، اما شواهد حاكي از آن است كه اين امر منتفي شده است.

بر اساس اين گزارش هم اكنون چندين گزينه براي تصدي اين پست در نظر گرفته شده است. خبرها حاكي از آن است كه مهدي بازارگان بعنوان يكي از گزينه هاي تصدي پست رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح است.

بازارگان كه فارغ التحصيل آمريكا است ، پيش از اين 4 سال مدير عامل صنايع دفاع، قائم مقام وزير راه، عضو هيات عامل سازمان گسترش و معاون رييس هيات عامل اين سازمان و همچنين عضو هيات مديره شركت نفت و گازپارس بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مفيدي كه قرار بود به جاي رضا ويسه به سمت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منصوب شود در زمان بهزاد نبوي در سمت وزير صنايع سنگين در اين وزاتخانه داراي سوابق مديريتي بوده است.

اين گزارش حاكيست: مهدي مفيدي به مدت 4 سال به عنوان مدير يكي از گروه هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران فعاليت كرده است.