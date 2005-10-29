موضع ايران در قبال فلسطين توسط رييس جمهور در سازمان ملل اعلام شده است// شوراي امنيت جنايات رژيم صيونيستي را محكوم كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در بيانيه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران آمده است: بيانيه مطبوعاتي رئيس شوراي امنيت سازمان ملل در روز جهاني قدس به پيشنهاد رژيم صهيونيستي براي چشم پوشي از جنايات اين رژيم و وارونه جلوه دادن حقايق بوده و غير قابل قبول است.

اين بيانيه مي افزايد: موضع جمهوري اسلامي ايران در قبال مسئله فلسطين به روشني توسط دكتر محمود احمدي نژاد رياست جمهوري اسلامي ايران در شصتمين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد؛ بدين شرح بيان گرديد: "دستيابي به صلحي پايدار در فلسطين نيز بر پايه تن دادن به عدالت و رفع تبعيض ها از طريق پايان دادن به اشغال سرزمين فلسطين، بازگشت تمامي آوارگان فلسطيني، مراجعه به آراي عمومي و تشكيل يك كشور مردم سالار فلسطيني به پايتختي قدس شريف امكان پذير خواهد بود".

وزارت خارجه در اين بيانيه تصريح كرده است: جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد پايبند بوده و هيچگاه عليه كشور ديگري اقدام به استفاده يا تهديد به استفاده از زور نكرده است.

متاسفانه شوراي امنيت داراي سابقه تاريكي در برخورد با تجاوز و استفاده از زور عليه ايران توسط صدام حسين و نيز تهديدات مكرر رژيم اسرائيل و برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت به استفاده از زور عليه ايران مي باشد.

اين وضعيت موجب گرديده است تا برخي اعضاي دائم شوراي امنيت علنا سياست غير قانوني تهديد و استفاده از زور را بعنوان ابزار سياست خارجي خود حفظ نمايند.

در بيانيه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران همچنين آمده است : متعاقب حمله آمريكا به عراق، مطبوعات عمده جهان با استناد به منابع رژيم صهيونيستي خبر از احتمال حمله اسرائيل به تاسيسات اتمي ايران را دادند كه از سوي مقامات ارشد رژيم صهيونيستي رد نشد.

اين مطالب فضاي حمله نظامي موردي به ايران و تهديد عليه ايران را بطور مداوم دامن زده است. نمونه هايي از اين گزارشات بشرح زير مي باشد:

1- راديو رژيم صهيونيستي در 1/12/82 اعلام كرد سراسر خاك ايران در برد جنگنده هاي اف 16 اسرائيل قرار دارد.

2- نشريه اسكاتند آن ساندي در مورخ 3/9/82 نوشت: مقام هاي اسرائيلي و در راس آنها وزير جنگ اسرائيل به آمريكا اعلام كرده اند آماده حمله به ايران همانند حمله سال 1981 به تاسيسات هسته اي عراق هستند.

3- مجله آلماني اشپيگل در مورخ 19/7/82 در گزارشي از آمادگي نيروي هوايي ارتش رژيم صهيونيستي براي حمله به ايران خبر داد و نوشت به دستور آريل شارون نيروي هوايي اسرائيل برنامه ريزي براي حملات هدفمند به تاسيسات ايران را به پايان رسانده است.

4- واشنگتن پست در تاريخ 26/5/82 در گزارشي از ديدار شارون و بوش خبر داد كه نخست وزير اسرائيل خواهان حمله آمريكا عليه نيروگاه هسته اي بوشهر شده است.

5- نشريه نيويورك سان در مورخ 16/7/84 تهديدهاي نخست وزير اسرائيل عليه ايران را بهترين خبرها توصيف كرد.

6- لوس آنجلس تايمز در شماره مورخ 2/8/84 در مقاله اي از احتمال حمله آمريكا به ايران خبر داد و نوشت شارون و دستياران ارشد وي طي ماه هاي متمادي بطور مكرر با كلمات مبهم ولي دقيق تهديد كرده اند متوسل به زور خواهند شد.

7- روزنامه اتريشي پرسه در مورخ 24/1/84 در گزارشي نوشت: اسرائيل به آمريكا اعلام كرده است از روش هاي نظامي براي توقف برنامه هاي اتمي ايران استفاده خواهد كرد.

8- روزنامه الوطن چاپ عربستان در مورخ 23/5/84 نوشت واحدهايي از نيروي هوايي ارتش رژيم صهيونيستي آماده حمله به تاسيسات هسته اي ايران هستند.

9- روزنماه مليت چاپ تركيه در مورخ 2/7/84 در گزارشي نوشت هياتي از نمايندگان پارلمان اسرائيل كه به آمريكا سفر كرده بودند خواستار حمله به ايران شدند. اري الداد از اعضاي هيات مذكور در گفتگو با واشنگتن تايمز تنها راه متوقف كردن ايران را توسل به زور دانست.

10- شبكه تلويزيوني الجزيره در تاريخ 4/12/83 گزارش داد: اليعار شكدي فرمانده نيروي هوايي رژيم صهيونيستي آريل شارون را تشويق كرد نيروهاي مسلح اسرائيل را براي حمله به ايران به حالت آماده باش درآورد.

11- روزنامه هاآرتص در تاريخ 3/9/82 نوشت: شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي ادعا كرد: اسرائيل در صورت لزوم ايران را بمباران خواهد كرد. وي اظهار داشت آمريكا پس از عراق و افغانستان دو ماموريت مهم ديگر دارد كه آن ايران و سوريه است.

12- خبرگزاري رويترز در تايخ 9/2/82 گزارش داد: دانيل ايالون سفير اسرائيل در واشنگتن خواستار تغيير رژيم هاي ايران و سوريه شد.

13- به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در نيويورك در تاريخ 12/11/83 « ديگ چني » معاون رئيس جمهور آمريكا در يك گفتگوي تلفني در مورد احتمال اقدام نظامي رژيم صهيونيستي عليه ايران گفت: يكي از نگراني هاي موجود اين است كه امكان دارد اسرائيل اين كار را بدون آنكه از آن خواسته شود، انجام دهد.

موارد فوق گوشه كوچك از تهديدات صريح و آشكار رژيم صهيونيستي و برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت به استفاده زور عليه جمهوري اسلامي ايران و برخي كشورهاي مسلمان منطقه تنها در چهار سال اخير مي باشد.

بيانيه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران در پايان بيانيه خود آورده است: سوال مهم ملت ايران و جهانيان از شوراي امنيت آنست كه چند جلسه براي بررسي اين تهديدات عليه اعضاء ملل متحد برگزار نموده و كدام بيانيه را در محكوميت آن صادر نموده است؟

اگر شوراي امنيت ملل متحد به هر دليلي قادر به استيفاي حقوق حقه ملت مظلوم فلسطين نيست، حداقل نسبت به محكوم نمودن جنايات مستمر بويژه در روزهاي اخير با بمباران مناطق و منازل فلسطينيان و كشتار و ترور مردان و زنان و كودكان بدستور صريح سران اين رژيم دهشتناك صورت مي پذيرد اقدام نمايد.