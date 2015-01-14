۲۴۰ مرکز مشاوره در کشور خدمات دهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغراحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در آمل گفت: مشاوره خانواده در کشور به شکل سازمان یافته تحت نظر انجمن اولیا مربیان است.

وی تصریح کرد: مشاوره خانواده به صورت دولتی و خصوصی در کشور انجام می شود. از این جهت دولتی است که سازمان آموزش پرورش مکان های مراکز مشاوره را فراهم می کند و مراجعین بصورت خصوصی فقط حق مشاوره را پرداخت می کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی انجمن های مدارس آموزش خانواده و مشاوره اولیا و مربیان کشور با بیان اینکه ۲۴۰مرکز مشاوره در کشور فعالیت می کنند، افزود: هشت مرکز جدید تاسیس شده است و آمار مراکز مشاوره در کشور رو به افزایش است.

احمدی با اشاره به اینکه شورای عالی انجمن اولیا مربیان قانونی است، اذعان داشت: انجمن اولیا مربیان فعال در مدارس مشارکت می کنند و شورای پشتیبان کننده در مدارس هستند.

وی با تاکید براینکه منتخبان انجمن وظایفی که برعهده‌شان است را انجام نمی‌دهند، بیان کرد: برای فعال کردن این انجمن‌ها برنامه‌هایی در ستاد داریم.

این مسئول ابراز کرد: با توجه به مشکلات جدید که برای خانواده‌ها به وجود می‌آید خانواده‌ها باید این مسائل و مشکلات را جدی گیرند.

احمدی گفت: به لحاظ علمی در شیوه‌های برخورد آموزش‌هایی داریم و بعد از ۹ سال اول گروه جذب کرده، آموزش‌های لازم را دادیم و همچنین در این بین ستادی در آموزش و پرورش متمرکز بوده که آن کمیته مسائل را به روز می کند.