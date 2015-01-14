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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

امیری کیا:

۱۱۲ میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مددجویان مازنی پرداخت شد

۱۱۲ میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مددجویان مازنی پرداخت شد

ساری - قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، از پرداخت شش هزار و ۴۸۷ فقره وام قرض الحسنه به ارزش بیش از ۱۱۲میلیارد ریال طی۹ ماه سال جاری به مددجویان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر امیری کیا پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری کمیته امداد با بیان اینکه پرداخت مستمری (کمک های نقدی و غیر نقدی)، اعطای وام قرض الحسنه ضروری، کمک به تعمیر و تهیه مسکن، ازدواج و جهیزیه نیازمندان یکی از وظایف امداد است، اظهار داشت: گره گشایی از برخی مشکلات مددجویان تحت حمایت با پرداخت وام‌های قرض الحسنه عملی می‌شود.

قائم مقام کمیته امداد مازندران، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۰۱۶فقره وام قرض الحسنه با هزینه ای بالغ بر۱۸۹میلیارد و ۲۳۴میلیون و۷۸۰ هزار و ۴۷۷ ریال به مددجویان پرداخت شده است.

امیری کیا با اشاره به اینکه خدمات کمیته امداد در راستای توانمند سازی خانواده‌های تحت حمایت انجام می‌شود، افزود: کمیته امداد استان مازندران سالانه خدمات بسیاری را در راستای حمایت از مددجویان این نهاد انجام می‌دهد.

علی اصغر امیری کیا اظهار داشت: به منظور گرامیداشت سی وششمین سالگرد پیروزی انقلاب و معرفی خدمات و دستاوردهای جمهوری اسلامی لازم است برنامه ریزی دقیق صورت گیرد تا مردم و محرومین که همان گروه هدف امام(ره) بوده است از خدمات این نظام مقدس بهرمند شوند.

قائم مقام کمیته امداد مازندران، طراحی و تدوین برنامه های جامع فرهنگی و تبلیغی مراسم دهه فجر، معرفی دستاوردها و الگوهای موفق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و... از راهبردهای کلان ستاد دهه فجر دانست و افزود: با مشارکت حداکثری آحاد مردم در صحنه، دشمنان از عملکرد و اهداف خود ناامید می شوند.

کد مطلب 2464838

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