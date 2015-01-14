به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا توکلی در تشریح طرح جدید کاهش مصرف برق و انرژی در ساختمان های مسکونی و تجاری، گفت: با بهکارگیری سامانههای کنترل هوشمند مصرف انرژی ساختمان ها حدود ۳۰ درصد کاشه می یابد.
این مقام مسئول در سازمان بهره وری انرژی ایران از نصب سامانه کنترل هوشمند (BMS) بر روی ساختمانها به عنوان یکی از اقدامهای بسیار تاثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی یاد کرد و افزود:منابع انرژی رو به پایان است و باید این منابع به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد.
مجری طرح بهینهسازی مصرف انرژی در سابا با یادآوری اینکه سامانههای (BMS (Building management system همه مصارف و منابع را تحت کنترل قرار میدهد مدیریت مصرف انرژی و افزایش آرامش و امنیت را از ویژگیهای سامانههای BMS عنوان کرد و اظهار داشت: با نصب این سامانهها بهطور متوسط میتوان ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفهجویی کرد.
به گفته وی سامانههای BMS موضعی برای کنترل هر کدام از سامانههای گرمایش، سرمایش و روشنایی بهکار میرود که توسط شرکتهای داخلی بومیسازی شدهاند اما سامانه BMS کامل هنوز به تولید داخل نرسیده است.
توکلی از تدوین استاندارد ملی سامانههای مدیریت هوشمند ساختمان خبر داد و یادآور شد: این استانداردها بهمنظور ساماندهی طرح BMS و تطبیق پروتکلهای مخابراتی این سامانهها با یکدیگر انجام میشود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه فاز نخست تدوین این استاندارد شناسایی واردکنندگان، سازندگان و فعالان حوزه بهینهسازی مصرف انرژی است، تاکید کرد: با همکاری این گروه ها بهترین نوع پروتکل سازگار با سامانههای مخابراتی ایران تعیین میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه BMS امکان بهترین دمای داخلی ساختمان را با توجه به دمای خارج از ساختمان بهطور خودکار تنظیم میکند که صرفهجویی زیادی بهدنبال دارد. افزون بر این، بسیاری از بخشهای دیگر ساختمان همچون سامانه روشنایی، سرمایش و گرمایش را تحت کنترل خود در میآورد.
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