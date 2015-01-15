به گزارش خبرنگار مهر، لباس های محلی استان چهار محال و بختیاری از نظر رنگ، طراحی، دوخت و تعداد اجزا لباس شباهت های بسیاری به لباس های مناطق مختلف استان های همجوار و نزدیک مانند استان های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان دارد.

زندگی عشایری و زندگی در روستاها به خصوص در شهرستان لردگان، کوهرنگ و اردل موجب شده که هنوز مردمان این دیار از لباس های محلی استفاده کنند. لباس های بومی و منطقه ای بارزترین مظهر فرهنگی این مناطق است و با توجه به تفاوت های اقلیمی و فرهنگی شاهد رواج لباس های محلی متنوع هستیم.

پوشش محلی زنان و مردان چهار محال بختیاری با هم متفاوت است. لچک، چارقد، پاکش، دستینه، شلیته و پیراهن از جمله پوشاک زنان چهارمحالی است و مردان این منطقه نیز از کلاه، پیراهن، شلوار دبیت، شال کمر، قبا و گیوه استفاده می کنند. البسه محلی مردمان این استان با مواد اولیه مرغوب تولید می شود.

البته در حال حاضر قیمت لباسهای محلی چهارمحال و بختیاری بسیار بالا است. یک چوقا با کیفیت بسیارعالی بین ۵۰۰ تا یک میلیون تومان قیمت دارد و شلوار دبیت نیز از ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان قیمت می خورد.

لباسهای محلی زنان این استان از قیمت های بالاتری برخوردار است و از ۴۰۰ هزار تا ده میلیون تومان و بیشتر قیمت می خورد.

یکی از خیاطان برجسته لباس محلی در شهر بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوخت لباس محلی کارو وقت بسیار زیاد می برد که موجب بالا رفتن قیمت آن می شود.

نگار فرج پور افزود: لباس بانوان بختیاری پارچه بسیار زیادی می خواهد و قیمت نوع پارچه استفاده شده نیز در قیمت گذاری لباس مؤثر است.

وی ادامه داد: بیشترین پارچه مورد استفاده برای دوخت لباس در منطقه بختیاری پارچه حریر، مخمل و گیپور است.

فرج پور عنوان کرد: لباس های مجلسی بانوان بختیاری بیشتر از پارچه های گیپور و سنگی است. البته بر اساس نوع سفارش روی پارچه ها نیز با دست کار می شود و قیمت آن بالاتر می رود.

بر اساس میزان هزینه بانوان لباس ها دوخته می شود و قیمت دستمزد دوخت یک لباس بختیاری از ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان و بیشتر است وی تاکید کرد: لباس ها بر اساس میزان هزینه بانوان دوخته می شود و قیمت دستمزد دوخت یک لباس بختیاری از ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان و بیشتر است.

وی اذعان داشت: برای دوخت لباس یک بانوی بختیاری حدود هشت متر پارچه مصرف می شود که حدود دو متر برای پیراهن و شش متر پارچه برای دامن مصرف می شود.

وی گفت: برای دوخت لباس های ترکی این استان بیش از ۱۰ متر پارچه مصرف می شود.

وی عنوان کرد: لچک بانوان بختیاری از ۳۵ سانتیمتر آغاز و تا ۱۵ سانتیمتر دوخته می شود که روی آنها الماس، طلا، بدلیجات، سنگ و... کار می شود.

این خیاط برجسته بیان کرد: لچک بانوان بختیاری از ۳۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان و بیشتر بر اساس نوع کار با بدلیجات یا طلا قیمت می خورد.

قیمت سه تا پنج میلیون تومانی لچک بانوان بختیاری

وی با اشاره به استفاده از طلا در لباس های محلی این استان، عنوان کرد: در لباس های محلی بانوان بختیاری طلا استفاده می شود و بر اساس میزان مصرف طلا قیمت این لباس ها از یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان و بیشتر قیمت می خورد.

وی بیان کرد: متوسط قیمت لچک بانوان بختیاری که از طلا در تزئین آنها استفاده شده باشد حدود سه تا پنج میلیون تومان است.

نگار فرج پور بیان کرد: بر روی لباس محلی بانوان بختیاری ملیله دوزی می شود.

وی عنوان کرد: بانوان منطقه لردگان و خانمیرزا بیشتر دارای لچک های طلا هستند و افراد این منطقه هزینه زیادی برای دوخت لباس پرداخت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به دوخت لباس محلی مردان بختیاری به نام چوقا، گفت: لباس محلی مردان بختیاری مانند قالی بافته می شود و بر اساس نوع پشم استفاده شده قیمت دارد.

این کارآفرین چهارمحالی بیان کرد: چوقا چند نمونه دارد و از ۲۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان قیمت می خورد.

وی بیان کرد: چوقای کودکان نیز بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

چوقا به عنوان شاخص ترین هنر دست زنان عشایر بختیاری است كه همین ویژگی، لباس مردان بختیاری را با سایر اقوام متمایز می کند. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لباس های محلی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: لباس های محلی مناطق بختیاری این استان از پارچه های شاد و رنگی دوخته می شود و بیشتر رنگ ها برگرفته از طبیعت پیرامون زندگی است.

مهرداد رئیسی تاکید کرد: لباس محلی مردان بختیاری به نام چوقا است که از پشم بافته می شود و قیمت بالایی دارد.

وی بیان کرد: چوقا به عنوان شاخص ترین هنر دست زنان عشایر بختیاری است كه همین ویژگی در معرفی، مردان بختیاری را با سایر اقوام متمایز می سازد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این هنر دستی كه از نظر ظرافت بسیار نازك است هم در فصول گرم و هم سرد به علت خاصیت هم دمایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: لباس محلی مردان بختیاری(چوقا) به تازگی در فهرت آثار ملی کشور ثبت شده است.

رئیسی با اشاره به نوع پارچه استفاده شده و استفاده از تزئینات مختلف در دوخت لباس محلی بانوان بختیاری، تاکید کرد: لباس های بانوان بختیاری با قیمت های بالایی دوخته می شود.

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گزارش و عکس از سید محمد رضا موسوی