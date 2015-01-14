اعضای تیم ملی کشتی فرنگی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی روزهای 23 و 24 بهمن ماه برگزار می شود.

اسامی تیم منتخب کشتی فرنگی شامل نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات قهرمانی کشور فرنگی بزرگسالان، کشتی گیران اعزامی به رقابت های جهانی جوانان در سال 2014 و نفراتی که توسط شورای فنی انتخاب شده اند، برای حضور در این رقابت ها به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: محمد فقیری (تهران) محمد نوربخش (تهران) امید قهرمانی (خراسان رضوی) حمید زارع (فارس)

66 کیلوگرم: محمدعلی گرائی (فارس) وحید میرفتح الهی (تهران) مجید یعقوبی (خراسان رضوی) احسان فراهانی (تهران)

71 کیلوگرم: برومند اصلان (لرستان) عباس محب تاش (هرمزگان) پژمان پشتام (تهران) عظیم گرمسیری (خوزستان)

75 کیلوگرم: وحید بابایی جعفری (تهران) محمد کریمی (البرز) فواد کریمی (کردستان) سعید غلامی (تهران)

80 کیلوگرم: علی زینتی رفاه (قم) مسعود مرادی (خوزستان) یوسف اخباری (تهران) مسیح اسلامی (مازندران)

85 کیلوگرم: سامان عزیزی (کردستان) میلاد خسروی (تهران) ابوالفضل فلاح دوست (تهران)

98 کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) محمد کاظمی (لرستان) مهدی کشاورز (فارس) مجید علیاری (تهران)

130 کیلوگرم: عباس نوری (قم) پوریا میرمعصوم زاده (تهران) آرمان نظری (لرستان)

نفرات منتخب شورای فنی: هادی علیزاده (قم) مجتبی کریم فر (خوزستان) پیام بویری (خوزستان) بشیر باباجان زاده (مازندران)

کشتی گیران اعزامی به رقابت های جهانی جوانان: رضا خدری (تهران) بهروز ملکی (خوزستان) علی ارسلان (مازندران) رامین طاهری (خوزستان) علی شریفی (خوزستان) محمد ابراهیمی (کردستان) بابک رزم پوش (مازندران)

سرمربی: احمد پازاج

مربیان:ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، بهروز جمشیدی، مهدی شربیانی، حمید باوفا

سرپرست: حسن رنگرز