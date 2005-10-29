كنفرانس "كمر درد و درمان هاي جديد" در بيمارستان سينا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" اين كنفرانس از سوي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و در راستاي كنفرانس هاي عمومي بيمارستان سينا برگزار مي شود.

رئيس جلسه اين كنفرانس دكتر پورمند است و اعضاي هيات علمي شركت كننده دكتر سليم زاده، دكتر سادات، دكتر اكرمي و دكتر شكوري هستند.

بر اين اساس امتياز آموزش مداوم به شركت كنندگان غير هيات علمي و غير رزيدنت دو امتياز به ازاي هر جلسه تعلق مي گيرد.

علاوه بر آن سخنران اول پنج امتياز و سخنرانان بعدي دو امتياز در نظر گرفته شده است و براي حضور فعال اعضاي هيات علمي به عنوان شركت كننده در اين برنامه گواهي با ذكر ميزان ساعات حضور صادر خواهد شد.