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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

17 آبان ماه ؛

كنفرانس "كمر درد و درمان هاي جديد" در بيمارستان سينا برگزار مي شود

كنفرانس عمومي كمر درد و درمان هاي جديد، 17 آبان ماه در بيمارستان سينا وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" اين كنفرانس از سوي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و در راستاي كنفرانس هاي عمومي بيمارستان سينا برگزار مي شود.

رئيس جلسه اين كنفرانس دكتر پورمند است و اعضاي هيات علمي شركت كننده دكتر سليم زاده، دكتر سادات، دكتر اكرمي و دكتر شكوري هستند.

بر اين اساس امتياز آموزش مداوم به شركت كنندگان غير هيات علمي و غير رزيدنت دو امتياز به ازاي هر جلسه تعلق مي گيرد.

علاوه بر آن سخنران اول پنج امتياز و سخنرانان بعدي دو امتياز در نظر گرفته شده است و براي حضور فعال اعضاي هيات علمي به عنوان شركت كننده در اين برنامه گواهي با ذكر ميزان ساعات حضور صادر خواهد شد.

کد مطلب 246490

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