وضعیت مدارس چوئبده مناسب نیست

سید عماد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه بهداشت رایزنی هایی با دانشکده علوم پزشکی آبادان صورت گرفته تا دو دستگاه از آمبولانس هایی که مقرر شده سازمان منطقه آزاد اروند برای آنها تهیه کند در اختیار شهر چوئبده قرار دهند.

وی در همین خصوص افزود: یکی از این آمبولانس ها برای درمانگاه چوئبده و یکی برای اورژانش 115 در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده تصریح کرد: از مسئولان دانشکده علوم پزشکی آبادان درخواست و حتی اصرار کردیم تا با حضور در شهر چوئبده از نزدیک مشکلات این شهر را مشاهده کنند.

موسوی با اشاره به وضعیت اسفناک مدارس شهر چوئبده تاکید کرد: در حوزه آموزشی مدارس شهر چوئبده دچار مشکلات فراوانی هستند و وضعیت آنها بسیار اسفناک است.

وی در همین خصوص ادامه داد: اداره آموزش و پرورش آبادان از این موضوع اطلاع دارد و بیش از یک سال است که پیگیری های بسیاری داشته ایم ولی مسئولان آموزش و پرورش آبادان می گویند بودجه ای برای اصلاح این وضع نداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده با اشاره به دوشیفته بودن برخی از مدارس این شهر توضیح داد: متاسفانه سه مدرسه شهر چوئبده دو شیفته است. یک شیفت برای دختران و یک شیفت برای پسران به منظور تحصیل در نظر گرفته شده است.

موسوی با اندک خواندن سرانه فضای سبز این شهر تصریح کرد: در چوئبده از داشتن حتی یک پارک هم بی بهره ایم.

وی همچنین از نبود ساختمان آتش نشانی به عنوان یکی دیگر از کمبودهای این شهر نام برد و یادآور شد: در هنگام بروز آتش سوزی و باید از آتش نشانی آبادان یا اداره بندر چوئبده که آن هم فقط مجوز امداد رسانی در حوزه واحد متبوع خود را دارد تقاضای کمک کنیم.

رئیس شورای شهر چوئبده با اشاره به فاصله 35 کیلومتری شهر آبادان تا چوئبده گفت: در صورت بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه معلوم نیست که سرنوشت شهر و مردم چوئبده چگونه خواهد بود.

شهر چوئبده در 45 کیلومتری جنوب شرقی آبادان و 10 کیلومتری شمال قفاص در کنار رود بهمنشیر قرار دارد. با سقوط خرمشهر و محاصره آبادان بسیاری از مردم با رساندن خود به این روستا از طریق رودخانه بهمن شیر با لنج و یا بالگرد به بندر امام خمینی (ره) و ماهشهر رفتند.

بالگرد های هوانیروز ارتش نیز که از منطقه سده برای فرود استفاده می کردند، محل فرود خود را به چوئبده تغییر دادند. در طول جنگ این منطقه محل تردد لنج ها و بالگردهایی بود که نقل و انتقال نیرو و مهمات از بندر امام خمینی (ره) و ماهشهر را بر عهده داشتند. در عملیات والفجر 8 نیز از اسکله چوئبده استفاده فراوانی شد.