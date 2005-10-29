طرح ساماندهي كودكان خياباني هنوز اجرايي نشده است

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص اجرايي شدن طرح ساماندهي كودكان خياباني افزود: اجراي اين طرح تنها بر عهده سازمان بهزيستي نيست ، بلكه با توجه به موارد عنوان شده در آيين نامه اجرايي طرح ، ساماندهي كودكان خياباني وظيفه 11 نهاد و دستگاه دولتي است كه در اين راستا به هر كدام از نهادها نيز وظايفي محول شده است .

وي خاطر نشان كرد: بنابراين نمي توان در خصوص عدم اجراي طرح ساماندهي كودكان خياباني بهزيستي را مقصر دانست ، همچنين هنوز اعتبارات كافي براي اجراي اين طرح در اختيار بهزيستي قرار نگرفته است.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: وظيفه اين سازمان جدا سازي كودكان كار ، بزهكار ، فراري و متكدي از ميان كودكان جمع آوري شده است و پس از اين امر اقدام به نگهداري كودكان به صورت كوتاه مدت ، ميان مدت ودراز مدت نگهداري خواهد كرد.