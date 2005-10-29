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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۴۹

عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز در گفتگو با "مهر" خبر داد :

حدود 12هزار نفر مبتلا به ايدز در كشور ؛ آمار رسمي/ پيش بيني 60 هزار مبتلا به ايدز در ايران

حدود 12هزار نفر مبتلا به ايدز در كشور ؛ آمار رسمي/ پيش بيني 60 هزار مبتلا به ايدز در ايران

عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز گفت: بر اساس آمارهاي موجود هم اكنون 11 هزار و 930 نفر مبتلا به ايدز در كشور وجود دارد اما آمار واقعي و تعداد افرادي كه هنوز كشف نشده اند ، بسيار بيشتر از آمارهاي اعلام شده است.

دكتر مينو محرز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: فقط در صورت داشتن نگاهي خوشبينانه به تعداد مبتلايان به ايدز در كشور مي توان آمار نزديك به 12هزار نفر مبتلا را اعلام كرد ، زيرا تخمين زده مي شود بيش از 60 هزار نفر مبتلا به ايدز در ايران وجود دارد كه بسياري از افراد داراي اچ. آي. وي مثبت ، هنوز كشف نشده اند .

وي اظهار داشت: متاسفانه درصد قابل توجهي از افراد مبتلا به ايدز كه هنوز كشف نشده اند زناني هستند كه از طريق جنسي به اين بيماري مبتلا شده اند.

عضو كميته كشوري مبارزه با بيماري ايدز ، تصريح كرد: از آنجا كه مردان به ويژه معتادان در طرح غربالگري مورد بررسي قرار مي گيرند اغلب مبتلايان به ايدز از ميان مردان كشف مي شوند اما زنان چون جزو اين طرح قرار ندارند ، بنابراين بسياري از آنها كه به طريق جنسي مبتلا شده اند هنوز كشف نشده اند .

وي گفت : با توجه به روند تغيير الگوي انتقال بيماري ايدز در كشور، آمار زنان مبتلايان به ايدز در كشو رو به افزايش است.

 

 

کد مطلب 246492

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