به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اکران ویژه فیلم سینمایی «مذاکرات مستقیم آقای عبدی» به کارگردانی علی شاه حاتمی پنجشنبه هفته جاری ساعت 21:30 در سالن اصلی سینما آزادی برگزار خواهد شد.

اکبر عبدی بازیگر اصلی این فیلم که به تازگی سلامت خود را بازیافته، قرار است در این مراسم حضور یابد و همراه با مردم به تماشای این فیلم بنشیند. اکران فیلم جدید شاه حاتمی از چهارشنبه هفته گذشته در پردیس های سینمایی از جمله سمرقند، ملت، آزادی، اریکه، کوروش، زندگی و جوان آغاز شده است.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «مذاکرات مستقیم آقای عبدی» آمده است: اکبر عبدی توسط افراد ناشناس ربوده می شود و برای آزادی او تقاضای یک میلیون دلار می کنند و...

میلاد کی‌مرام، یوسف مرادیان، فریبا طالبی، المیراعبدی و... دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند که از صدای آنان در فیلم استفاده شده است.