مهلت پذيرش تقاضای داوطلبان در هيات مديره نظام كاردانی تمدید شد

حامد عبدارزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر كاردانهاي فني ساختمان استان فرصت پذيرش تقاضاي داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرس سازمان نظام كارداني از امروز به مدت ۵ روز تا پايان وقت اداري ۲۸ دی ماه سال جاری تمديد شد.

وی افزود: داوطلبان مي توانند با مراجعه به دبيرخانه هيات اجرايي اين انتخابات واقع در محل اداره كل راه و شهرسازي و ارائه مدارك مورد نياز در اين انتخابات ثبت نام نمايند.

سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان استان قزوین ادامه داد: داشتن حداقل ۹ سال سابقه كار مفيد عملي در رشته و حرفه مربوط و پروانه اشتغال به كار كارداني در پايه ۲ يا بالاتر در يكي از هفت رشته اصلي ساختمان شامل عمران، معماري، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، نقشه برداري، ترافيك و شهرسازي از جمله شرايط لازم جهت اين داوطلبان است.

عبدالرزاقی اشاره کرد: در ضمن در صورت به عدم وجود داوطلب حداقل پایه ۲ در هر رشته، داشتن پروانه پايه ۳ و حداقل ۵ سال سابقه كار نیز مورد پذيرش است.

وی افزود: سازمان نظام كارداني استان قزوين در حال حاضر داراي حدود دو هزار نفر عضو است و طي برگزاري اين انتخابات كه به صورت هماهنگ با سراسر كشور در ۲۲ اسفندماه در استان برگزار خواهد شد هفت نفر به عنوان عضو هيات مديره و يك نفر بازرس انتخاب مي شوند.

دوره آموزشي ارزيابي عملكرد كاركنان استان قزوین

علی نصری مسئول رسیدگی به شکایات اداره کل راه و شهرساز ی استان قزوین نیز در ادامه اظهارداشت: دوره آموزشي ارزيابي عملكرد كاركنان در راستاي اجراي دستورالعمل ارزيابي عملكرد واحدهاي استاني و افزايش بهره وري، ‌پيشبرد و نظارت برنامه هاي اجراي و با عنايت به نياز ارتقاي دانش مديران و كاركنان مجموعه برگزار مي شود.

وی افزود: اين دوره براي اولين بار در استان قزوين و در سطح وزارت راه و شهرسازي در حال برگزاري است.

نصری ادامه داد: با توجه به اينكه ارزيابي عملكرد كاركنان در سطح ادارات از اهميت ويژه اي برخوردار است و كارمندان مي بايست هر ساله نسبت به تكميل نمودن فرمهاي ارزيابي اقدام نمايند اين دوره جهت آشنايي همكاران با دستورالعملها و اهميت ارزيابي عملكرد سالانه تشكيل می شود.