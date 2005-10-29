  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۱۳

از سوي مركز حمايت از هنر سينما صورت گرفت

حضور فيلم "متولد چه قرني" در چند جشنواره خارجي

فيلم "متولد چه قرني" به كارگرداني محمد حسين مجد زاده، از سوي معاونت امور بين الملل مركز حمايت از هنر سينما به جشنواره كلرمون فرانسه ارسال گرديد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"،  شراره نجفلو رئيس هيات مديره مركزحمايت ازهنرسينما با اعلام اين خبرافزود اين مركزدرراستاي رسالت واهداف اصلي خود كه همانا حمايت وپشتيباني ازفيلمسازان جوان مي باشد ، اقدام به ارسال آثارفيلمسازان جوان به جشنواره هاي معتبرخارجي خواهد نمود . درهمين راستا فيلم " متولد چه قرني " به كارگرداني محمد حسين مجد زاده به چند جشنواره خارجي ازجمله كلرمون فرانسه ، سالونيكلسيونان وجشنواره فيلم كوتاه برلين ارسال گرديده است .

اين گزارش به نقل ازمعاونت ارتباطات وتبليغات مركز حمايت از هنر سينما حاكي است :  نجفلو بار ديگر از كليه فيلمسازان و هنرمندان سينما و تلويزيون و همچنين مطبوعات و رسانه هاي گروهي كه اعلام آمادگي خود را جهت مشاركت و همكاري با اولين جشنواره ملي سينمائي و تلويزيوني مبارزه با ايدز كه از تاريخ 1 الي 4 آذرماه، در تهران برگزارمي شود اعلام كردند تشكر و سپاسگزاري نمود .

کد مطلب 246496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها