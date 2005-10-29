حضور فيلم "متولد چه قرني" در چند جشنواره خارجي

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، شراره نجفلو رئيس هيات مديره مركزحمايت ازهنرسينما با اعلام اين خبرافزود اين مركزدرراستاي رسالت واهداف اصلي خود كه همانا حمايت وپشتيباني ازفيلمسازان جوان مي باشد ، اقدام به ارسال آثارفيلمسازان جوان به جشنواره هاي معتبرخارجي خواهد نمود . درهمين راستا فيلم " متولد چه قرني " به كارگرداني محمد حسين مجد زاده به چند جشنواره خارجي ازجمله كلرمون فرانسه ، سالونيكلسيونان وجشنواره فيلم كوتاه برلين ارسال گرديده است .

اين گزارش به نقل ازمعاونت ارتباطات وتبليغات مركز حمايت از هنر سينما حاكي است : نجفلو بار ديگر از كليه فيلمسازان و هنرمندان سينما و تلويزيون و همچنين مطبوعات و رسانه هاي گروهي كه اعلام آمادگي خود را جهت مشاركت و همكاري با اولين جشنواره ملي سينمائي و تلويزيوني مبارزه با ايدز كه از تاريخ 1 الي 4 آذرماه، در تهران برگزارمي شود اعلام كردند تشكر و سپاسگزاري نمود .