به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت‌الاسلام علوی در شهرستان جم اظهارداشت: اکنون فضای آرامش برای سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران ایجاد شده و کشور برای پیشرفت نیاز به وحدت دارد.

وی درخصوص صدور نفت نیز تصریح‌کرد: با توافق‌های انجام شده در مذاکرات بین‌المللی صدور نفت افزایش یافته و بسیاری از پول های کشور در بانک های بین المللی آزاد شده اکنون تمام انبارهای کالاهای اساسی کشور پر است و می تواند پاسخگوی نیازها باشد.

علوی افزود: فشار سنگین بین المللی اکنون در هم شکسته، مذاکره کنندگان کشورهای غربی در مقابل ایران زانو زده‌اند مذاکره‌کنندگان ایرانی اکنون تمام سعی خود را برای دفاع از حقوق ملت ایران می‌کنند، رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت از دولت حمایت کردند هم اکنون کارخانجات آرام آرام فعالیت مثبت خود را آغاز کرده و تولید را از سر گرفته اند.

وی گفت: چهارده یا پانزده سال پیش دولت وقت جناح دیگر را به حاشیه راند بعد از آن دولت، دولت بعدی افراد جناح دیگر را به حاشیه راند و کار را به دست عده ای خاص سپرد اما اکنون دولت بدون در نظر گرفتن جناحی خاص سعی می کند از همه جناح ها و باتوجه به ظرفیت و توانایی افراد کارها را پیش ببرد و از آنها استفاده کند کار مملکت با دولت تنها به سامان نمی رسد دولت باید با ملت باشد و ملت با دولت همه سرمایه گذاران اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و دیگر زمینه ها باید احساس آرامش کنند.

افزود: انقلاب ما برای این بوده است که مردم نظرهای خود را آزادانه بیان کنند دولت آمده است تا اخلاق و محبت را دوباره احیا کند اخلاقی که در یک مدت در کشور آسیب دید.

وزیر اطلاعات گفت : از روز اول که دولت بر سر کار آمد بعضی ها به دولت حمله کردند جرم این دولت این بود که به جان مفاسد اقتصادی افتاد فسادهای اقتصادی که اکنون برملا می شود در زمان این دولت اتفاق نیفتاده است امنیت باید بر محور مردم باشد شاهد بودیم که وقتی امنیت را به مردم سپردیم نتیجه بهتری گرفتیم.