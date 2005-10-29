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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۰

نماينده مردم تهران در مجلس در گفتگو با "مهر" :

مشكلات جوانان با پرداخت وام ازدواج شهرداري حل نمي شود

مشكلات جوانان با پرداخت وام ازدواج شهرداري حل نمي شود

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه ، وام ازدواج شهرداري مي بايست تا زمان تصويب طرح تسهيلات ازدواج جوانان و همچنين تشكيل صندوق مهر رضا ، ادامه يابد ، تصريح كرد : مشكلات بيكاري و ازدواج جوانان با پرداخت چنين وام هايي حل نمي شود .

پرويز سروري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به مشكلات حال حاضر قشر جوان در كشور و همچنين معضل بيكاري در جامعه ايجاب مي كند كه اعطاي وام ازدواج شهرداري تا زمان تصويب طرح ها و لوايحي كه در ارتباط با رفع مشكلات جوانان در مجلس مطرح است ، همچنان ادامه داشته باشد .

وي ، افزود : گرچه در حال حاضر شهرداري در حل مشكلات شهري با كمبود اعتبار مواجه است و وام ازدواج نيز به نوعي بر مشكلات شهرداري افزوده اما با توجه به مشكلات بسيار قشر جوان در كشور و خيل عظيم بيكاران به نظر مي رسد كه شهرداري مي بايست به روند كاري خود در ارتباط با اعطاي وام ازدواج ادامه دهد .

نماينده مردم تهران در مجلس ، تصريح كرد : در صورت تصويب لوايحي همچون تشكيل صندوق مهر رضا و طرح تسهيلات ازدواج جوانان اين وظيفه مي تواند از دوش شهرداري برداشته شود .

سروري ، گفت : مشكلات جوانان در زمينه ازدواج و بيكاري با چنين وام هايي قابل حل نيست و بايد فكر اساسي در اين خصوص انديشيده شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس ، خاطر نشان كرد : بحث تشكيل صندوق مهر رضا كه به صورت لايحه از سوي دولت ارائه شده و همچنين طرح تشكيلات ازدواج جوانان در حال حاضر مراحل نهايي بررسي خود را در مجلس شوراي اسلامي طي مي كند و در صورت تصويب به طور حتم خلاء ارگاني در ارتباط با فعاليت در حل مشكلات ازدواج جوانان رفع خواهد شد .

کد مطلب 246498

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