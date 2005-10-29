مشكلات جوانان با پرداخت وام ازدواج شهرداري حل نمي شود

پرويز سروري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به مشكلات حال حاضر قشر جوان در كشور و همچنين معضل بيكاري در جامعه ايجاب مي كند كه اعطاي وام ازدواج شهرداري تا زمان تصويب طرح ها و لوايحي كه در ارتباط با رفع مشكلات جوانان در مجلس مطرح است ، همچنان ادامه داشته باشد .

وي ، افزود : گرچه در حال حاضر شهرداري در حل مشكلات شهري با كمبود اعتبار مواجه است و وام ازدواج نيز به نوعي بر مشكلات شهرداري افزوده اما با توجه به مشكلات بسيار قشر جوان در كشور و خيل عظيم بيكاران به نظر مي رسد كه شهرداري مي بايست به روند كاري خود در ارتباط با اعطاي وام ازدواج ادامه دهد .

نماينده مردم تهران در مجلس ، تصريح كرد : در صورت تصويب لوايحي همچون تشكيل صندوق مهر رضا و طرح تسهيلات ازدواج جوانان اين وظيفه مي تواند از دوش شهرداري برداشته شود .

سروري ، گفت : مشكلات جوانان در زمينه ازدواج و بيكاري با چنين وام هايي قابل حل نيست و بايد فكر اساسي در اين خصوص انديشيده شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس ، خاطر نشان كرد : بحث تشكيل صندوق مهر رضا كه به صورت لايحه از سوي دولت ارائه شده و همچنين طرح تشكيلات ازدواج جوانان در حال حاضر مراحل نهايي بررسي خود را در مجلس شوراي اسلامي طي مي كند و در صورت تصويب به طور حتم خلاء ارگاني در ارتباط با فعاليت در حل مشكلات ازدواج جوانان رفع خواهد شد .