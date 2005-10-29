مسلمانان فرانسه حق برگزاري نمايشگاه لباس اسلامي را بدست آوردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، سامي دباح، رئيس انجمن ضد اسلام هراسي در فرانسه در گفتگو با اسلام آن لاين اظهار داشت: حكم دادگاه به مسلمانان اجازه برگزاري نمايشگاهي از لباسهاي اسلامي را داده است كه پيش از اين براساس تصميم مقامات محلي اجازه برگزاري آن لغو شده بود.

ژان پير برارد، فرماندار شهر مونتريل در ماه سپتامبر برگزاري اين نمايشگاه اسلامي را ممنوع اعلام كرده بود وي اين نمايشگاه را تهديدي به اتحاد ملي توصيف و آنرا فرقه اي خواند.

اما به دنبال شكايت مسلمانان، دادگاه فرانسه وي را به 750 يورو جريمه كرد.

انجمن ضد اسلام هراسي در فرانسه كه يك سازمان غير دولتي مدافع حقوق مسلمانان فرانسه است طي بيانيه اي اعلام كرد: حكم دادگاه براي مسلمانان، پيروزي عدالت عليه اقدامات ضد اسلامي محسوب مي شود.

اين سازمان اسلامي اصرار دارد هر مورد اسلام هراسي و نژادپرستي را در دادگاه مطرح كند تا حقوق مردم حفظ شود.

اين سازمان همچنين از تمام مسلماناني كه از انواع آزار و اذيت رنج مي برند خواسته است به دنبال اقدام قانوني باشند تا حق خود را بدست آورند.

يك سازمان غير دولتي ديگر در فرانسه طي گزارشي اعلام كرد: اقدامات ناشي از اسلام هراسي و نژادپرسي در سال 2004 فرانسه 251 درصد افزايش داشته است.

انجمن ضد اسلام هراسي در فرانسه در سال 2004 پس از ممنوعيت حجاب تأسيس شد. 6 ميليون مسلمان درميان جمعيت 65 ميليوني فرانسه زندگي مي كنند كه اين تعداد بزرگترين جامعه اقليت مسلمانان را در اروپا تشكيل داده اند.