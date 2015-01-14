نهادهای اجتماعی در همدان تقویت شوند/آمار طلاق در همدان دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان همدان با بیان اینکه در مورد موضوع طلاق و اجرای طرح بشیر زیر ساخت های اجرایی این فعالیت در استان همدان فراهم است تا کار محتوایی انجام شود، اظهار داشت: آموزش و پرورش، روحانیون، رسانه ها و سمن ها آمادگی همکاری در راستای اجرای طرح بشیر در استان همدان را دارند.

وی با بیان اینکه طرح بشیر را می توان به عنوان پایلوت کشوری در استان همدان انجام داد، عنوان کرد: استفاده از شبکه های اجتماعی، استفاده از فرصت ها است چراکه امروزه همه جوانان به فضای مجازی دسترسی دارند و به این مقوله وارد شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه فضای مجازی بهترین نقطه برای دادن و گرفتن پیام است، عنوان کرد: غالب افراد استفاده کننده از فضای مجازی جوانان هستند.

الهی تبار با بیان اینکه مخاطبان طرح بشیر افراد تحت تاثیر فضای مجازی هستند و باید از این فضا در راستای اهداف طرح استفاده کرد، ادامه داد: سمینار معاونان سیاسی و اجتماعی استانداری سراسر کشور روز دوشنبه در تهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه وزیر در این سمینار عنوان کرد که امروز قدرت ها با توان اقتصادی سنجیده می شود پس باید در این جهت حرکت کنیم و شاخص های اقتصادی را بهبود دهیم ولی باید به شکلی باشد که هم فقر زدایی را رقم بزند و هم عدالت محور باشد، ابراز داشت: با توجه به وضعیت مسائل اجتماعی در کشور و بالا و پایین شدن شاخص ها، آسیب های اجتماعی می تواند تهدید کننده باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری به وزارت کشور دستور داده اند تا آسیب های اجتماعی را رصد و برنامه ای در قالب سیاست کلی ارائه کند، عنوان کرد: تا سال ۸۴ مسائل اجتماعی به خوبی رصد می شد اما از سال ۸۵ به بعد رصد مطالعات اجتماعی در کشور رکود داشت.

اگر نظام برنامه ریزی کشور نگرشی اجتماعی و فرهنگی داشته باشد مشکلات حل می شود

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه در سیمای اجتماعی به موضوع مطالعات اجتماعی پرداخته شد و به این نتیجه رسیدند که وضعیت در حوزه اجتماعی مناسب نیست، بیان کرد: اگر نظام برنامه ریزی کشور نگرشی اجتماعی و فرهنگی داشته باشد مشکلات حل می شود ولی اگر نداشته باشد مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم باید نگرش مسائل اجتماعی تدوین شود، بیان کرد: اگر بخواهیم معضلات اجتماعی را از سر راه برداریم باید به نگرش مسائل و مشکلات اجتماعی توجه شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه در استان همدان باید موضوع نگرش ها در حوزه مسائل اجتماعی تقویت شود، ابراز داشت: باید تبلیغات صورت گیرد و نهاد های اجتماعی تقویت شوند و مشارکت کنند.

الهی تبار با بیان اینکه مقرر بود دادگستری با دفترخانه ها هماهنگی کند تا جوانان قبل از ازدواج دوره های لازم را دیده باشند و بعد اقدام به ازدواج کنند، عنوان کرد: این طرح باید از همدان آغاز و سپس در دیگر شهرستان ها اجرایی شود.

وی همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت زنان و کودکانی که در نیمه شب تکدی گری می کنند شد و ادامه داد: باید مشخص شود که متولی رسیدگی به زنان و کودکان متکدی کجاست چراکه جلوه خوبی برای شهر ندارد و این موضوع باید پیگیری شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه کودکان خیابانی باید مورد رسیدگی قرار گیرد، عنوان کرد: باید برای سال آینده خود را آماده کنیم و برنامه زیری های لازم را داشته باشیم تا شهر جلوه بدی نداشته باشد.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه بهزیستی از افراد در حال آسیب حمایت می کند و به آنها خدمات ارائه می دهد، اظهار داشت: سازمان ها باید در جامعه ریشه داشته باشند و نقش ایفا کنند و بهزیستی مسئولیت کنترل، پیشگیری و توانمندسازی افراد در جامعه را بر عهده دارد.

اکبر سوری با بیان اینکه درخصوص طلاق از سال ۸۳ تا سال ۹۲ تحلیلی در استان همدان انجام شد، عنوان کرد: سال ۸۳ حدود هزار و ۹۴۷ طلاق و در سال گذشته سه هزار و ۷۹۷ مورد طلاق در استان همدان ثبت شد.

در سال ۸۳ نسبت طلاق در همدان یک به ۱۱ بود اما در سال گذشته این نسبت به یک به پنج و هشت دهم رسید

وی با بیان اینکه در سال ۸۳ نسبت طلاق در همدان یک به ۱۱ بود اما در سال گذشته این نسبت به یک به پنج و هشت دهم رسید، ابراز داشت: طلاق در استان همدان دو برابر شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان همدان با بیان اینکه سالانه بین ۲۱ تا ۲۲ هزار ازدواج در استان همدان ثبت می شود، عنوان کرد: استان همدان رتبه ۱۶ کشور را در طلاق دارد و بالاترین آمار مربوط به البرز و کمترین مربوط به سیستان و بلوچستان است.

سوری با بیان اینکه میزان آمار طلاق استان همدان هشت دهم درصد از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: امسال تماس با اورژانس اجتماعی افزایش و ۹۰۹ تماس درخصوص کودک آزاری، ۲۰۳ مورد مربوط به خودرو های خدمات اجتماعی، ۱۱۳ مورد مربوط به پایگاه های خدمات اجتماعی بوده که نسبت به سال گذشته ۳۲۴ مورد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه فرار از منزل پدیده ای است که موجب افزایش سطح جرم در جامعه می شود، عنوان کرد: امسال ۹۲ مورد تماس درخصوص فرار از منزل، ثبت شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان همدان با بیان اینکه درخصوص زنان و همسران آسیب دیده اجتماعی ۱۷۳تماس حاصل شده است، اظهار داشت: همچنین در این خصوص ۲۶ مورد مربوط به خودرو های خدمات اجتماعی، ۲۶ مورد مداخله در بحران و ۱۱ مورد پایگاه های خدمات اجتماعی است که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است.