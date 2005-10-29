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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۹

رييس گروه لوازم خانگي وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با "مهر":

ممنوعيت واردات كالا از كره تاثيري بر قيمت بازار لوازم خانگي ندارد

ممنوعيت واردات كالا از كره تاثيري بر قيمت بازار لوازم خانگي ندارد

رييس گروه لوازم خانگي وزارت صنايع و معادن گفت: در صورت ممنوعيت واردات كالاهاي كره اي به كشور، اين امر فعلا تاثيري بر قيمت بازار لوازم خانگي نخواهد داشت.

ابوالقاسم شانه ساز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به ممنوعيت ورود كالا از برخي از كشورها از جمله كره، گفت: اين امر بطور رسمي  به وزارتخانه ها صنايع و معادن و بازرگاني ابلاغ نشده است.

وي افزود: هم اكنون از فعاليت هيچ كدام ازواحدهاي توليد كننده لوازم خانگي نيزجلوگيري نشده است و مشكلي در روند كار آنها ايجاد نشده است.

رييس گروه لوازم خانگي وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: درصورت ممنوعيت واردات كالاهاي كره اي، به علت ركود حاكم بر بازارلوازم خانگي، اين امرفعلا تاثيري بر قيمت آنها نخواهد داشت.

وي خاطر نشان كرد: درحال حاضر بازار لوازم خانگي از انواع كالاها اشباع شده است ودر صورت ممنوعيت واردات كالاهاي كره اي، اين امر تاثيري نخواهد گذاشت.   

 

کد مطلب 246503

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