ممنوعيت واردات كالا از كره تاثيري بر قيمت بازار لوازم خانگي ندارد

ابوالقاسم شانه ساز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به ممنوعيت ورود كالا از برخي از كشورها از جمله كره، گفت: اين امر بطور رسمي به وزارتخانه ها صنايع و معادن و بازرگاني ابلاغ نشده است.

وي افزود: هم اكنون از فعاليت هيچ كدام ازواحدهاي توليد كننده لوازم خانگي نيزجلوگيري نشده است و مشكلي در روند كار آنها ايجاد نشده است.

رييس گروه لوازم خانگي وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: درصورت ممنوعيت واردات كالاهاي كره اي، به علت ركود حاكم بر بازارلوازم خانگي، اين امرفعلا تاثيري بر قيمت آنها نخواهد داشت.

وي خاطر نشان كرد: درحال حاضر بازار لوازم خانگي از انواع كالاها اشباع شده است ودر صورت ممنوعيت واردات كالاهاي كره اي، اين امر تاثيري نخواهد گذاشت.