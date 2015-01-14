اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مردم معاصر برخلاف گذشتگان تکنولوژی را بر علیه سلامت و آرامش خود به کار گرفته اند، اظهار داشت: طوماری که شیخ بهایی برای تقسیم آب زاینده رود در نظر گرفت، پس از گذشت ۵۰۰ ساله همچنان به عنوان سندی معتبر در جهان محسوب می شود.

وی افزود: بشر امروز با آن همه ادعای گزافه می خواست ثابت کند که از گذشتگان بهتر عمل می کند اما در طول سال های گذشته با زیرپا نهادن این فعالیت های علمیِ دانشمندان بزرگی همچون شیخ بهایی و با استفاده از تکنولوژی بدون پشتوانه فکری صیحح، تنها به نابودی طبیعت همت گماشته است و سفره های آب زیرزمینی را از میان برده است.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاوزی اصفهان تاکید کرد: در بحث آب برخی مدعیان کارشناسی تصور کردند که به دلیل اینکه به کمک تکنولوژی قادر به برداشت بی رویه آب هستند انجام ندادن این کار دور از عقل است.

تشریح دلایل غیرکارشناسی بودن پمپاژ آب به بالای کوه برای کاشت درخت

وی ادامه داد: این افراد این تصور ناصحیح را داشتند که عدم انجام فعالیت هایی همچون پمپاژ آب تا بالای کوه به دلیل عدم پیشرفت تکنولوزی بوده است در حالیکه با کمی تفحص متوجه می شویم که دلیل اصلی آنها تفکر و پژوهش های کارشناسی پیش از تصمیم گرفتن بوده است.

امینی با بیان اینکه پمپاژ آب به بالای کوه برای کاشت درخت کاملا غیرکارشناسانه و ناصحیح است، ابراز داشت: اگر دقت کنید کوه های بسیار بلندتر مانند البرز در کشورمان وجود دارد که با وجود سنگلاخی بودن دست طبیعت بر روی آنها درختان بسیار پرورانده است و این در حالی است که در تمام طول تاریخ دامنه کوه های زاگرس به ویژه بخش های مجاور زاینده رود دارای درخت نبوده است.

وی با بیان اینکه جای این سئوال پیش می آید که چرا طبیعت در دل سنگ اجازه رشد درخت داده است، اضافه کرد: جواب بسیار واضح است، تنها آب برای رشد یک درخت اهمیت ندارد بلکه فاکتورهایی مانند عمق خاک، اشعه ماوراءبنفش خورشید، دوره سرما و موارد دیگر در رشد درختان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و آبیاری تنها یکی از عوامل موثر در این قضیه است.

فیعالیت های غیرکارشناسی و بیهوده بشر و ضربه های غیرقابل جبران به طبیعت

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی تاکید کرد: حتی اگر تنها و تنها عامل آبیاری را مدنظر داشته باشیم باید گفت که پمپاژ الهی به شکل باران برترین آبیاری است که بلندترین کوه ها را نیز سیراب می کند بنابراین با توجه به اینکه آب بارندگی ابتدا بر روی کوه ها جاری می شود اگر لازم بود بر روی کوه های زاگرس به طور طبیعی درخت می روئید و نیازی نبود که بشر این همه تفکر بیجا و تلاش طاقت فرسا برای این امر به خرج دهد.

وی اضافه کرد: متاسفانه اشتباه مسئولان در دادن مجوز برای انتقال آب به بالای این کوه ها به دلایل ذکر شده تنها باعث خروج بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی و ضربه زدن به حوضه آبریز زاینده رود شده است بدون اینکه ثمری داشته باشد.

امینی تصریح کرد: بشر امروزی باید از دخالت در طبیعتی که متعلق به آیندگان نیز هست، دست بردارد و از سر غرور عملکرد گذشتگان در ارتباط با تقسیمات آب را با انجام کارهای غیرکارشناسی زیر سئوال نبرد.