حمایت از رفع حصر، حمایت از قانون شکنی است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، روح الله عباس پور نماینده مردم بوئین زهرا در نطق میان دستور ضمن انتقاد از نطق روز یکشنبه علی مطهری در این باره بیانیه ای قرائت کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:

هنگام شنیدن بخش‌هایی از نطق میان دستور همکار محترم، تعدادی از نمایندگان مجلس فریاد اعتراض سر دادند تا به آن حد که ریاست جلسه نیز ناچار شد برای دقایقی تنفس اعلام کند.

برای چندمین بار در ماه‌های اخیر به حمایت از سران فتنه برخاسته اند و حصر آنان را غیر قانونی خوانده اند و از صدا و سیما نیز انتقاد کردند که چرا در سالگرد 9 دی این روز را به جای آنکه مظهر وحدت معرفی کنند به مظهر تفرقه مبدل کرده و یوم الله را یوم‌الشیطان تعبیر نموده است. مواضع مطرح شده ناطق محترم در روز یکشنبه از سوی رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌ها و مطبوعات داخلی مورد تمجید قرار گرفت. امام(ره) فرمود هر وقت دشمن از شما تعریف کرد به او شک کنید و در مقابل نمایندگان مجلس هم در معرض انواع تهمت‌ها و افتراها واقع شده اند. ملت شریف ایران اسلامی نمایندگان منتخب شما در مجلس با خدای متعال پیمان بسته اند که از حق و حقیقت، استقلال کشور، اسلام، قرآن، انقلاب اسلامی و قانون حمایت کرده و میراث دار امام راحل باشند.

ما اعتراض نسبت به دفاع از سران فتنه را عمل به وظیفه شرعی، قانونی و ملی خود می دانیم و برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب که میراث امام راحل و شهیدان ماست، اعتراض را جایز دانستیم و فریاد اعتراضی سر دادیم، ما دفاع از کسانی که پس از انتخابات سال 88 در برابر قانون ایستادند و قبل از آنکه آرای مردم از صندوق‌های رای شمرده شود، خود را رئیس جمهور ایران خواندند را قانون شکنی می دانیم و تهمت تقلب را به نظام اسلامی دروغی کثیف و خیانتی بزرگ می دانیم، این تهمتی است که مدعیان هرگز حاضر نشدند از راههای قانونی که به روی آنها گشوده است برای اثبات ادعای خود استفاده کنند.

سران فتنه با پافشاری و لجبازی بر ادعای تقلب، جامعه را دچار تشنج و هیجان کردند و با دعوت از مردم به تظاهرات خیابانی که وعده آن را قبل از برگزاری انتخابات به مجله تایم آمریکا داده بودند، زمینه را برای آشوب و تفرقه و نیز تخریب اموال عمومی مهیا کرده و به مزدوران ضد انقلاب فرصت دادند تا با رخنه در صفوف مردم به پایگاههای بسیج حمله کرده و باعث ریخته شدن خون مردم شوند. سران فتنه با تهمت تقلب دشمنان انقلاب اسلامی مانند انگلیس، اسرائیل و آمریکا و مزدوران منطقه ای آنها را شاد کردند تا جایی که نتانیاهو آنان را بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران نامید و اوباما حمایت از آنان را وظیفه استراتژیک آمریکا دانست.

ما معتقدیم مجازات حصر، کمترین کیفری است که نظام جمهوری اسلامی ایران در حق سران فتنه انجام داده است. امروز که رئیس جمهور کشور بر رعایت قانون تاکید می کند دفاع از سران فتنه، دفاع از قانون شکنی است. ما معتقدیم امروز دشمن به صراحت اعلام می کند که قصد دارد با ادامه تحریم و پایین آوردن قیمت نفت، مردم را به شورش‌های خیابانی دعوت کند، حمایت از آزادی سران فتنه به سود کشور نیست.

امروز ایران در منطقه به برکت بصیرت ملت و خردمندی و درایت رهبر انقلاب به رغم مشکلات اقتصادی، دارای آرامش و امنیت است و این ثبات و امنیت سرمایه بزرگ ما در مذاکره با قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رود. آیا حامیان سران فتنه می خواهند زمینه را برای برهم زدن ثبات و امنیت کشور مهیا کرده و یک بار دیگر فرصت و بهانه به دست رسانه ها و ماهواره های دشمن بدهند؟ کسانی که از رفع حصر حمایت می کنند هرگز از شعار« نه غزه نه لبنان» و اردوکشی خیابانی سخن نمی گویند. ما معتقدیم قیام برخاسته از بصیرت ملت در 9 دی واکنش طبیعی مردم بود و صداو سیما در سالروز این حماسه وظیفه داشت آن را یادآوری کند.