طرح بسیج سلامت نوروزی در چهارمحال و بختیاری آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشمزاده پیش از ظهر چهار شنبه در جلسه کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست ویژه سفرهای نوروزی از برگزاری نخستین جلسه ویژه به مناسبت ایام نوروز ۹۴ در سالن جلسات مرکز بهداشت استان با حضور اعضای خبر داد و اظهار داشت: اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی از یکم اسفندماه سالجاری آغاز و تا ۱۵ فروردین ۹۴ یکی از برنامه های این مرکز است.

وی گفت: این طرح به منظور همه فعالیت های بهداشت محیطی از جمله نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، برخورد با فروشندگان دوره گرد در طی ۲۴ ساعت شبانه روز با حضور بازرسان بهداشت و محیط کل استان تشدید و اجرایی می شود.

وی در ادامه از نظارت بر وضعیت بهداشت اماکن عمومی و مراکز گردشگری و اقامتی استان در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: همکاری با تعزیرات حکومتی استان به منظور رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده های متخلفین بهداشتی، انجام بازدید های مشترک با اداراتی از قبیل دامپزشکی، تعزیرات، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنعت معدن و تجارت و در صورت نیاز سایر ارگانهای مربوطه استان نیز در دستور کار قرار دارد.

هاشمزاده همچنین از حضور فعال تعداد ۱۱ اکیپ ویژه در شهرستان های استان در ایام نوروز خبر داد و افزود: جلسات این کمیته به صورت مستمر و ماهانه تا پایان سال جاری ادامه دارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه با تشکر از فعالیت کمیته های نه گانه ستاد خدمات سفرهای نوروزی در استان از بارگزاری همه اطلاعات مربوط به مراکز اسکان شامل آموزش و پرورش، خانه مسافر و هتل های استان بر روی سایت اداره کل اشاره کرد.

حیدر صادقی افزود : نقش صدا و سیمای استان و رسانه ها بسیار حائز اهمیت است تا بتواند کلیه اقدامات اجرایی و خدماتی استان برای هم استانی ها و مسافران و گردشگران اطلاع رسانی شود.