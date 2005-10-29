استقبال از اولين «ملودي شهر باراني»

به گزارش خبرنگار تئاتر مهر، اولين اجراي اين نمايش در روز گذشته با استقبال 606 نفر تماشاگر مواجه شد‏ ، اين در حالي است كه ظرفيت تالار اصلي تئاتر شهر تنها 579 نفر است.



اما تالار 120 نفره چهار سو كه اين روز ها ميزبان « ايكارو» به كارگرداني بهروز غريب پور است، در 14 اجرا تنها 910 نفر تماشاگر را به خود جذب كرد . « ايكار و» سرگذشت تلخ «ماير هولد» است كه در اجراي غريب پور شكل تازه اي پيدا كرده است.





صحنه اي از نمايش « خانه كاغذي»

«خانه كاغذي» هومن برق نورد، در تالار 80 نفره كوچك همچنان برپا است . هومن برق نورد در اين نمايش خود نيز با نگاهي به مقوله جنگ و دفاع مقدس زندگي همسر يك مفقود اثر را به روي صحنه آورده است. نمايش برق نورد در 14 اجرا 367 نفر تماشاگر را به تالار كوچك كشاند.و اما«مكبث» كه چها رمين اجراي آرش دادگر در طول يك سال و نيم سال گذشته در مجموعه تئاتر شهر است ‏ در اولين اجراي خود روز گذشته تنها 10 نفر را به تالار 50 نفره نو جذب كرد.از جمله نمايشهايي كه گروه تئاتر شايا طي يك سال ونيم گذشته اجرا كرده است ، " آرامش در حضور ديگران " به كارگرداني آرش دادگر و حميدر ضا نعيمي اجرا در جشنواره تئاتر فجر سال گذشته ، " آژاكس" كارگرداني مشترك نعيمي و دادگر ، اجرا در تالار كوچك طي سال 82 و اجرا در بخش مرور بيست وسومين جشنواره تئاتر فجر ( سال گذشته) ، " داستانهاي كارور" به كارگرداني مشترك دادگر و نعيمي ، آبان ماه سال 83 در تالار نو، " الفباي ضربه ها " اثر هانريش بل به در اماتورژي حميد رضا نعيمي و كارگرداني آرش دادگر مرداد ماه 84 ، برگزاري كارگاه آموزشي مكبث طي خردادماه 84 است.نمايش " خاكستري " به كارگرداني شهرام كرمي كه در يازدهمين جشنواره تئاتر دفاع مقدس و جشنواره تئاتر فجر و تيرماه 84 در تالار نو اجرا شد، نيز كار ديگري از گروه تئاتر شايا در سال گذشته بود .آرش دادگر و حميد رضا نعيمي كه همواره به عنوان دو همكار هميشگي با هم كار مي كنند، طي سال گذشته از پر كارترين كارگردانان تئاتر بودند و گروه تئاتري شان " شايا" نيز در اين ترافيك موجود اجراهاي تئاتري سال گذشته، يكي از خوش شانس ترين گروهها جهت گرفتن سالن اجرا بوده است.