ایران اسلامی قوی ترین یگان های توپخانه ای را در خاورمیانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محسن آذر افروز ظهر امروز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران استان در سنندج به بیان وضعیت کنونی و همچنین گوشه هایی از کارنامه عملیاتی توپخانه در هشت سال دفاع مقدس و همچنین روند انتقال آن از تهران به کردستان پرداخت و گفت: در جنگ تحمیلی نخستین یگانی که در مناطق عملیاتی حضور پیدا کرد دو یگان توپخانه و هوانیروز بود.

وی عنوان کرد: در کردستان نیز اولین گردان هایی که وارد عملیات شدند گردان هایی از گروه ۳۳ توپخانه نزاجا بود.

وی بیان کرد: یکی از موارد حائز اهمیت در خصوص گروه ۳۳ توپخانه این است که در تمامی عملیات هایی که توسط ارتش و سپاه در طول هشت سال دفاع مقدس اتفاق افتاد شرکت داشته است.

فرمانده گروه ۳۳ توپخانه شهید سرلشکر خدابنده لو نزاجا با بیان اینکه این گروه در عملیات های شاخصی هم چون فتح المبین و والفجر ۸ حضوری ارزشمند و تاثیرگذار داشت، گفت: براساس آمار ثبت شده در طول جنگ تحمیلی ۵۰ میلیون گلوله توپخانه شلیک شده است و تنها در عملیات والفجر ۸، یک میلیون و ۲۰۰ هزارگلوله شلیک شد.

امیر آذر افروز اظهارداشت: از ۴۸ هزار شهیدی که ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیم انقلاب کرده ۱۵ هزار شهید متعلق به رسته توپخانه بوده است.

وی با اشاره به اینکه از تعداد شهدای رسته توپخانه ۲۱۲ شهید مربوط به گروه ۳۳ توپخانه بوده است، افزود: این گروه یک هزار و ۵۰ جانباز و ۴۵ اسیر هم در راه حفظ کیان جمهوری اسلامی ایران داشته است.

وی ادامه داد: رمز موفقیت عملیات فتح المبین توسط نیروهای ما این بود که آنها توانستند نخست توپخانه دشمن را خاموش کنند و این مسئله حاکی از اهمیت موقعیت توپخانه ها دارد.

فرمانده گروه ۳۳ توپخانه شهید سرلشکر خدابنده لو نزاجا گفت: بعد ازپایان جنگ تحمیلی تاکنون به شیوه های مختلفی نقش های رسته های مختلف مورد توجه قرار گرفته ولی متاسفانه کمتر به خدمات و و نقش توپخانه پرداخته شده است.

امیر آذرافروز عنوان کرد:امروز ایران اسلامی قوی ترین سازمان و یگان های توپخانه ای را در خاورمیانه و حتی وسیع ترین از این منطقه را داراست.

وی ادامه داد: خوشبختانه اکنون با توجه به تجارب کسب شده از جنگ تحمیلی و همچنین جنگ هایی که در اطراف کشورمان اتفاق افتاده و همچنین تاکتیک های اتخاذ شده در سیستم نظامی، در رسته های توپخانه تحولات زیادی را شاهد هستیم.

وی افزایش برد و تولید اقسام گلوله ها با بردهای مختلف و بومی سازی تجهیزات توپخانه ها را از جمله تحولات صورت گرفته شده ذکر کرد و اظهارداشت: گروه ۳۳ توپخانه بعد از اتمام جنگ و بازگشت به تهران شروع به بازسازی نیروی انسانی، تجهیزات جنگ افزاری، شرکت در رزمایش ها ومانورها و تمرینات صحرایی به منظور حفظ و ارتقای آمادگی رزمی کرد.

فرمانده گروه ۳۳ توپخانه شهید سرلشکر خدابنده لو نزاجا بیان کرد: در سال ۹۲ طرحی در نیروی زمینی ارتش تهیه و به تصویب مقام معظم رهبری رسید و در راستای اجرای این طرح گروه ۳۳ توپخانه از تهران به کردستان انتقال و در سنندج استقرار یافت.

امیرآذرافروز با بیان اینکه توازن نظامی در منطقه را با حضور این گروه در استان به نفع کشورمان تغییر دادیم، ‌عنوان کرد: حضور گروه ۳۳ توپخانه در استان باعث شد فعالیت گروهک های پیش پاافتاده ضدانقلاب دستخوش تغییرات زیادی شود و دسیسه ها و حرکات آنها به مراتب کاهش پیدا کند.

وی به جنبه های اقتصادی حضور این گروه در استان هم اشاره کرد و گفت: حضور این گروه در سنندج با خانواده های آنها به لحاظ هزینه کردن حقوق این افراد و خریدهایی که هم برای گروه و هم توسط خانواده ها انجام می شود تاثیر بسزایی در اقتصاد مردم این شهر داشته و دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت و اهداف گروهک تروریستی داعش اشاره کرد و گفت: داعش از سه سال پیش در سوریه و از تابستان امسال در عراق فعالیت خود را آغاز کرده و بخشی از عراق را که عمدتا مسیر ارتباطی ایران و سوریه است به تصرف خود درآورده است.

فرمانده گروه ۳۳ توپخانه شهید سرلشکر خدابنده لو نزاجا ادامه داد: حال با توجه به مطالب مذکور می توان به خوبی متوجه شد که هدف این گروهک و هدایت کنندگان آنها ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران است.

امیرآذرافروز افزود: در مقطعی این گروهک قصد نزدیک شدن به مرزهای کشورمان را داشتند، فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرد خط قرمز ایران برای داعش ۴۰ کیلومتری مرزهای ما است.

وی عنوان کرد: برمبنای این استراتژی نظامی، گروه ۳۳ توپخانه در نوارمرزی مستقر شد تا هر گروهکی که به ۴۰ کیلومتری مرزهای غرب کشور نزدیک با آتش توپخانه مواجه شود.

وی با بیان اینکه خطر داعش هنوز رفع نشده است، بیان کرد: در منطقه غرب کشور حضور گروه ۳۳ توپخانه با رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی نزاجا حضوری بازندارنده خواهد بود.