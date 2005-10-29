تمامي زوج هاي جوان كه فرم پر كرده اند ، وام مي گيرند / دعوتنامه اي براي حضور در هيات دولت دريافت نكرده ام

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمد باقر قاليباف با اعلام اين مطلب در حاشيه مراسم معارفه سردبير و مديرعامل همشهري ، به خبرنگاران افزود : پرداخت وام همچنان ادامه دارد و روز پنجشنبه گذشته 4 ميليارد تومان به حساب اين صندوق واريز شده است و در حال حاضر روزانه به 250 نفر و طي هر ماه 4 هزار نفر از زوج هاي جوان تهراني وام ازواج داده مي شود .

به گفته وي ، آن چيزي كه هم اكنون متوقف شده توزيع فرم هاي جديد براي پذيرش متقاضي جديد است . زيرا، تا به امروز 250 هزار نفر براي اين وام ثبت نام كرده اند و براي حدود 140 هزار نفر نيز دعوت نامه دريافت وام ارسال شده و وام 105 هزار نفر نيز پرداخت شده است اما حدود 100 هزار نفر در نوبت هستند ، لذا اگر افراد جديد اضافه شوند با توجه به محدوديت منابع بيش از يك سال و اندي بايد در صف وام بايستند تا نوبت آنها شود .

شهردار تهران با تاكيد بر اينكه وام مذكور به تمام ثبت نام كنندگان پرداخت خواهد شد ، اضافه كرد : در حال حاضر بر اساس بودجه تعيين شده يعني در سقف 35 ميليارد تومان شهرداري و 35 ميليارد تومان صندوق و بازپرداخت وام هاي تخصيص يافته اين كار انجام مي شود ولي اگر توقع اين باشد كه همه نيازمندي هاي وام در شهر تهران توسط شهرداري رفع شود چنين تواني وجود ندارد.

وي ، ادامه داد: هر فردي بايد كار و وظيفه ذاتي خود را انجام دهد و چون اين تصميم را شوراي شهر گرفته و قانون است ، بنده به عنوان شهردار وظيفه خود را انجام مي دهم .

شهردار تهران ، تصريح كرد: براي گسترش سطح پوشش توان مالي لازم در شهرداري وجود ندارد اين رسالت بر دوش دولت و بانك ها است و شهرداري با قبول چنين كاري خواست انگيزه لازم را به بانك ها دهد ، لذا مشكل زماني حل مي شود كه مجموعه بانك ها و امكانات دولت نيز به كمك شهرداري بيايد.

قاليباف در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در خصوص ناتمام ماندن برخي از طرح هاي عمراني در مناطق شهرداري تهران گفت : نوع مديريتم به گونه اي است كه تا كاري آماده تحويل به شهروندان نباشد آنرا به مردم اعلام نمي كنم و به همكاران خود نيز توصيه كردم هر وقت كاري را به اتمام رسانده اند خبر آنرا به شهروندان بدهند.

وي ، همچنين در رابطه با اهميت پرداختن به موضوع آي تي در شهرداري تهران اظهار داشت : پرداختن به شهر الكترونيك اولويت اول است كه چگونگي آن بعدا توضيح داده مي شود.

شهردار تهران در پايان در پاسخ خصوص دعوت دولت از ايشان براي حضور در هيات دولت ، گفت: هنوز دعوتنامه اي از سوي دولت به دست بنده براي حضور در هيات دولت نرسيده است .

