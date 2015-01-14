به گزارش خبرگزاری مهر، عبید جمعه پیش از دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب مسابقات جام ملت‌های آسیا به اشتباهات فنی قطر اشاره کرده و همچنین از سرمربی تیم ملی این کشور خواست تا برابر ایران نقاط ضعفش را برطرف کند.

جمعه با اشاره به شکست سنگین قطر برابر امارات، اظهار کرد: من قاسم برهان دروازه بان تیم را تنها مسئول این شکست مقابل امارات نمی‌دانم. در آن بازی اشکالاتی هم متوجه مربی بود ولی امیدوارم در بازی با ایران همه مشکلاتمان برطرف شود چون ما در مقابل قدرت ایران جایی برای اشتباه کردن نداریم.

وی بدون نام بردن از بازیکنان قطر برای بازی با ایران، اظهار کرد: به بالماضی (سرمربی تیم قطر) توصیه می‌کنم که با همان ترکیبی که در نیمه اول برابر امارات بازی کرد در بازی برابر ایران ظاهر شود اما باید اشتباهاتی را که در آن بازی داشتیم برطرف کنیم چون باخت ما همه را ناراحت خواهد کرد و پیروزی بر ایران آغاز صعود ما به مرحله بعد خواهد بود.

مدیر فنی سابق تیم قطر درباره میزان احتمال برد قطر برابر ایران، خاطرنشان کرد: پیروزی برابر ایران کار سختی نیست. بازی‌های اخیر ما نشان دهنده این موضوع است. اگر ایران را شکست بدهیم، در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به بازی با بحرین می رسیم که در صورت پیروزی در آن بازی هم صعود خواهیم کرد.

جمعه در ادامه توصیه‌هایش به سرمربی قطر برای بازی با ایران، گفت: ما باید با روحیه جنگندگی فوق العاده ای در این بازی ظاهر شویم اما این موضوع را باید مد نظر داشته باشیم که ایران با قدرت همیشگی خودش در این بازی حضور می یابد تا به مرحله بعد صعود کند. قطر بعد از باخت از امارات نباید این فرصت را از دست بدهد.

وی با بیان اینکه قطر دیدار سختی برابر ایران خواهد داشت، تاکید کرد: ایران بازی را هجومی آغاز خواهد کرد و دنبال گلزنی و عدم گل خوردن است. در مقابل ما هم تلاش می کنیم در هر شرایطی پیروز بازی باشیم.

مدیر فنی سابق تیم قطر در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: با وجود شکست سنگین مقابل امارات اما خوشبینم که می‌توانیم ایران را شکست بدهیم چون روح مبارزه نزد بازیکنان ما بسیار بالاست.