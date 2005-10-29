اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك مردان آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك مردان به منظور كسب آمادگي بيشترو حضور پرقدرت در بازيهاي غرب آسيا ، در تهران برگزار مي گردد.
كامبيز حاج محمدي ، علي عزيزي، احسان خدادادي ، علي اصغر مرزبان ، سروش پولاديان ، نادر حنيفي ، محمد مهدي گائيني ، حميد رضا بابايي ، محمد رمضان پور و حمزه عدير زاده اعضاي انتخابي در اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك هستند.
زادور ژني گنادي ( سرمربي ) به همراه محمد رضا خيرخواه ، هادي قاسمي ، احمد محتشمي ، هوانس بروشيان ، بيژن جوانبخت و حبيب نوظهوري نيز مربيگري و هدايت تيم ملي را بر عهده دارند.
شايان ذكر است اردوي تيم ملي ژيمناستيك طبق برنامه ارائه شده از سوي سرمربي و مربيان تيم ملي ازتاريخ 7/8/84(امروز) به مدت 2 هفته در خانه ژيمناستيك استان تهران برگزار مي گردد.
پنجمين مرحله اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك مردان صبح امروز با حضور ورزشكاران برتر اين رشته آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك مردان به منظور كسب آمادگي بيشترو حضور پرقدرت در بازيهاي غرب آسيا ، در تهران برگزار مي گردد.
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