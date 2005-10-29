اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك مردان آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك مردان به منظور كسب آمادگي بيشترو حضور پرقدرت در بازيهاي غرب آسيا ، در تهران برگزار مي گردد.

كامبيز حاج محمدي ، علي عزيزي، احسان خدادادي ، علي اصغر مرزبان ، سروش پولاديان ، نادر حنيفي ، محمد مهدي گائيني ، حميد رضا بابايي ، محمد رمضان پور و حمزه عدير زاده اعضاي انتخابي در اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك هستند.

زادور ژني گنادي ( سرمربي ) به همراه محمد رضا خيرخواه ، هادي قاسمي ، احمد محتشمي ، هوانس بروشيان ، بيژن جوانبخت و حبيب نوظهوري نيز مربيگري و هدايت تيم ملي را بر عهده دارند.

شايان ذكر است اردوي تيم ملي ژيمناستيك طبق برنامه ارائه شده از سوي سرمربي و مربيان تيم ملي ازتاريخ 7/8/84(امروز) به مدت 2 هفته در خانه ژيمناستيك استان تهران برگزار مي گردد.