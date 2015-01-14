به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بینالمللی قرآن کریم به میزبانی کشور سودان سه شنبه شب در خارطوم پایتخت این کشور اسلامی به کار خود پایان داد و محمود نوروزی قاری اعزامی از کشورمان به عنوان نفر چهارم در رشته حفظ کل قرآن این رقابتها معرفی شد.
بنابر این گزارش، در این دوره از رقابتها که در رشته حفظ کل با تفسیر جزء ۲۵ قرآن کریم برگزار شد، به ترتیب نمایندگان کشورهای چاد، الجزایر، اوگاندا، ایران، یمن و لیبی به عنوان نفرات اول تا ششم مسابقات معرفی شدند.
گفتنی است، محمود نوروزی سال گذشته با کسب مقام سوم مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته حفظ کل به عنوان نماینده کشور در این رقابتها معرفی شد، همچنین وی اوایل امسال به عنوان نماینده ایران در مسابقات قرائت کشور تونس شرکت کرد و به مقام سوم رسید.
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