مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني منصوب شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، محمد حسين صفارهرندي بنا به پيشنهاد معاون مطبوعاتي واطلاع رساني وبا توجه به تعهد وسوابق فعاليت "عليرضا كريمي" در حوزه ارتباطات وتبليغات ، وي را به سمت مديركل دفترتبليغات واطلاع رساني منصوب كرد.

وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي درحكم خود اظهاراميدواري كرده است : مديركل جديد دفترتبليغات واطلاع رساني ازنظرات كارشناسان وهمكاري مسئولين روابط عمومي سازمان هاي وابسته به دولت درانجام وظايف خود بهره گيرد.

اين گزارش به نقل از روابط عمومي و اموربين الملل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي حاكي است: "عليرضا كريمي" تحصيل كرده رشته مديريت دولتي است كه پيش ازاين مديريت روابط عمومي هاي وزارت راه وترابري ، وزارت بازرگاني ، جمعيت هلال احمر، سازمان صنايع ملي و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را برعهده داشته است .

معاون فرهنگي سازمان هتل ها، مديرعامل موسسه سياحتي و زيارتي بنياد و مشاور مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از ديگرسوابق وي مي باشد .