به گزارش خبرنگار مهر، دوربین های مبتنی بر شبکه یا اینترنت که معمولاً به آنها دوربین های مبتنی بر IP گفته می شود وسایلی برای مشاهده اموال و دارایی‌های افراد هستند. این دوربین ها ویدیوی زنده و فید صوتی - داده های صوتی - را فراهم می کنند که می توان از راه دور با استفاده از مرورگر وب به آنها دسترسی داشت. اما بسیاری از دوربین های مبتنی بر IP در بازار نسبت به جاسوسی دیجیتالی آسیب پذیر هستند. براین اساس کاربران باید یکسری ملاحظات امنیتی را در هنگام خرید و استفاده از این دستگاهها رعایت کنند.

در این راستا مرکز مدیریت امداد و هماهنگی علمیات رخدادهای رایانه ای در مورد رعایت ملاحظاتی قبل از خرید دوربین مبتنی برIP ، استفاده از خصوصیات امنیتی و دسترسی دوربین از دستگاه همراه به کاربران هشدار داد.

رعایت نکاتی قبل از خرید دوربین مبتنی بر IP

دوربین مبتنی بر IP به شما امکان مانیتور خانه یا محل کارتان را با استفاده از نرم افزاری که مستقیماً به اینترنت متصل می شود می دهد. برخلاف وب‌کم (webcam)، این نوع دوربین برای انتقال ویدیوی آنلاین به رایانه نیاز ندارد. اگر دوربین مبتنی بر IP که می خرید اطلاعات را قبل از ارسال رمز نمی کند، افراد دیگری می توانند به feed ارسالی دسترسی داشته و آنها را مشاهده کنند. موقع جستجو برای خرید دوربین مبتنی بر IP، باید ویژگی های امنیتی را در راس فهرست خصوصیات مورد نظرتان قرار دهید.

براین اساس ایمن بودن انتقال بی سیم و ایمن بودن انتقال اینترنت در درجه اهمیت قرار دارد.

ایمن بودن انتقال بیسیم

دوربین مبتنی بر آی پی، داده های خود را برای مسیریاب بیسیم خانگی شما ارسال می کند. یک پروتکل امنیتی خوب برای بیسیم، به ایمن بودن feed ویدیویی که به مسیریاب ارسال می شود کمک می کند. به دنبال دوربینی باشید که از پروتکل های امنیتی بیسیم مانند WPA2 پشتیبانی کند.

ایمن بودن انتقال اینترنت

اگر از راه دور به feed ویدیوی دوربین دسترسی دارید بدین معنی است که دوربین اطلاعات را از طریق مسیریاب بیسیم خانگی و با استفاده از اینترنت ارسال می‌کند. به دنبال دوربینی باشید که اطلاعات را از جمله نام کاربری، کلمه عبور و feedهای زنده، رمز کند. برای اینکه بدانید آیا دوربینی که می خواهید بخرید از SSL/TLS یا دیگر استانداردها برای محافظت از انتقال اطلاعات استفاده می کند، برچسب روی جعبه را ببینید یا سایت سازنده دوربین را بررسی کنید. اگر دوربین شما از SSL/TLS برای محافظت از اطلاعات ورود استفاده کند، صفحه ورود به دوربین باید با https شروع شود.

کاربری های مختلف

اگر می خواهید که چند کاربر به feedها دسترسی داشته باشند، دوربینی را در نظر بگیرید که امکان پشتیبانی از سطوح دسترسی مختلف را داشته باشد. به طور مثال، برخی دوربین ها تنظیمات جداگانه ای را برای مدیر دوربین –که از راه دور امکان تغییر برخی تنظیمات مانند ایجاد حساب کاربری جدید، تنظیم کلمه عبور، و تغییر جهت دوربین یا تغییر زوم دوربین را دارد- فراهم می کنند. برخی دیگر از دوربین ها، امکان محدود سازی برخی کاربران را که به دوربین دسترسی دارند فراهم می کنند: به طور مثال، ممکن است بخواهید که دوستتان خانه شما را در زمانی که در شهر نیستید چک کند اما زمانی که در شهرتان هستید نتواند به دوربین دسترسی داشته باشد.

رعایت استفاده از خصوصیات امنیتی

پس از اینکه دوربینی مبتنی بر IP خریدید، در راستای حفظ امنیت کارهای زیر را انجام دهید:

به روز نگه داشتن نرم افزار

نرم افزاری که همراه دوربین است، هر از گاهی نیازمند به روز رسانی خواهد بود. قبل از نصب دوربین جدید، وب سایت سازنده را برای دریافت آخرین نسخه نرم افزار بررسی کنید و اگر دوربین را قبلاً نصب کرده‌اید به روز رسانی ها را در سریعترین زمان ممکن دانلود و نصب کنید.

بررسی تنظیمات کلمه عبور دوربین

برخی دوربین های IP امکان غیرفعال کردن نیاز به کلمه عبور دوربین را می دهند. این کار را فقط زمانی انجام دهید که قصد به اشتراک گذاری عمومی feedها را دارید. دوربین مبتنی بر IP را طوری تنظیم کنید که برای ورود به آن کلمه عبور نیاز باشد. برای اینکار دفترچه راهنمای دوربین را بخوانید.

استفاده از کلمه عبور قوی

به جای استفاده از کلمه عبور و نام کاربری پیش فرض دوربین، کلمه عبور قوی را که قابل حدث زدن نباشد انتخاب کنید. کلمات عبور پیش فرض به طور عمومی شناخته شده هستند.

فعال کردن خصوصیات امنیتی دوربین

اگر دوربینی خریده اید که داده ای را که از طریق اینترنت انتقال داده می شود رمز می کند، این ویژگی را فعال کنید. URL صفحه ورود به دوربین باید با https شروع شود. اگر URL این صفحه اینگونه نیست، کلمه عبور و نام کاربری که وارد می کنید رمز شده نیست و افراد دیگری قادر به دسترسی به آنها خواهند بود. پس از ورود به صفحه مربوط به دوربین، URL هنوز باید https را نشان دهد. اگر اینگونه نیست، feed رمز نشده است و افراد دیگری ممکن است قادر به مشاهده آن باشند.

دسترسی به دوربین از طریق دستگاه همراه

قبل از دسترسی به دوربین از طریق تلفن یا دستگاه همراه، از وجود صحیح خصوصیات امنیتی مطمئن شوید.

اطمینان از به روز بودن app دستگاه همراه

برای اینکار، وب سایت توسعه دهنده برنامه نصب شده در دستگاه همراه برای دوربین را بررسی کنید.

تمرین در دسترسی ایمن

از کلمه عبور قوی استفاده کنید و در زمانی که از برنامه استفاده نمی کنید از آن خارج شوید. با اینکار اگر دستگاه شما گم یا دزدیده شود کس دیگری نمی تواند به دوربین متصل شود.

محافظت از دستگاه تلفن یا همراه با استفاده از کلمه عبور

حتی اگر برنامه دوربین کلمه عبور قوی دارد، بهتر است که برای دستگاه تلفن خود نیز از کلمه عبور استفاده کنید.

استفاده از اتصال وای فای ایمن

برنامه تحت موبایل دوربین ممکن است سطح یکسانی از امنیت را مانند صفحه وب فراهم نکند. بنابراین حتی اگر دوربین شما در صفحه وب از https استفاده کند، تضمین کننده استفاده برنامه موبایل از رمزنگاری نخواهد بود.

اگر برنامه موبایل اطلاعات را رمز نمی کند و از برنامه موبایل در شبکه وای فای ناامن استفاده می کنید، مزاحمان می توانند فید ویدیویی یا کلمه عبور شما را شنود کنند. برای حفظ حریم خصوصی، از برنامه موبایل در شبکه وای فای عمومی استفاده نکنید. به جای آن، از مرورگر اینترنت دستگاه تلفن استفاده کرده و از این طریق به صفحه ورود به دوربین بروید. در صورتیکه URL این صفحه با https شروع شده باشد، اطلاعات شما رمز خواهد شد.

همچنین توصیه می شود که تنظیمات دستگاه همراه را طوری تغییر دهید که به طور خودکار به نزدیکترین وای فای متصل نشود.