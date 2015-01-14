کشف سه تن انواع مواد مخدر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی نجاریان ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان با اشاره به اینکه میزان کشفیات مواد مخدر در همدان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۹ درصد افزایش داشته است، افزود: این میزان کشفیات حاصل تلاش شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی استان همدان است و همین امر منجر به کوچ قاچاقچیان عمده از همدان شده است .

وی در مورد علت افزایش کشفیات مواد مخدر در همدان گفت: برخی از موادی که در همدان کشف می شود از طریق ترانزیتی است که به سایر استان ها برده می شود و جزو کشفیات همان محسوب می شود.

وی همچنین با تاکید براینکه در مدت ۱۰ ماهه سالجاری در مجموع دو هزار و ۵۹۲ نفر دستگیر شده اند، اظهارداشت : در این مدت ۳۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز در همدان متلاشی شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۴ درصد افزایش داشته است .

رئیس اداره مبارزه با مواد مخدرشهرستان همدان در ادامه از اجرای ۷۳ طرح مبارزه با مواد مخدر در همدان خبر داد و یادآورشد: همچنین در این مدت ۵۵ طرح در محورهای مواصلاتی و سه طرح ارتقا اجتماعی اجرا شده است .

سرهنگ نجاریان یادآورشد: در مدت ۱۰ ماه سالجاری سه لابراتوار منهدم و دو هزار و ۴۱۰ عملیات انجام شده و در این راستا ۷۱ دستگاه موتورسیکلت و خودرو و یک قبضه سلاح کشف و ضبط شده است .

گرایش به مصرف هرویین و حشیش افزایش یافته است

وی همچنین از شناسایی ۱۱ نقطه آلوده در شهرستان همدان خبرداد وگفت: در سه سال گذشته مصرف کراک در بین معتادان از بین رفته و گرایش به مصرف هرویین و حشیش افزایش یافته است.

سرهنگ نجاریان در ادامه از نارضایتی برخی مردم همدان به دلیل همجواری با مراکز دی آی سی خبرداد و از مرکز بهداشت وبهزیستی خواست تا این مراکز را از مناطق مسکونی جابجا کنند .

مسئول واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه روزانه ۱۲ تا ۲۴ معتاد در مراکز دی آی سی مردان تجمع می کنند، گفت: در مرکز دی آی سی همدان ۹۳ پرونده فعال وجود دارد که از این تعداد ۲۳ نفر به بیماری ایدز، ۱۸ نفربه هپاتیت سی و هفت نفر نیز به هپاتیت بی مبتلا هستند.

مرضیه اصدق در ادامه با بیان اینکه مرکز دی آی سی زنان نیز از سال ۸۸ شروع به فعالیت کرد، افزود: هدف از راه اندازی مراکز دی آی سی کاهش آسیب پذیری در جامعه است که تا ساعت ۱۵ هر روز معتادان را پذیرش می کند.

وی با بیان اینکه ساماندهی معتادان تزریقی و پیشگیری از اشاعه بیماری های واگیردار از اهداف دیگر این مراکز است، اظهارداشت: قراردادن بسته های کاهش آسیب، ارائه مشاوره انفرادی و گروهی به مراجعه کنندگان و سوق دادن به سوی درمان از خدمات ارائه شده در این مراکز است.

مرضیه اصدق تعداد پاتوق های زنان را ۱۴ مورد عنوان کرد و گفت: شش مرکز دی ای سی نیز برای زنان وجود دارد که از ۶۱ نفر از معتادان آزمایش گرفته شده که از این تعداد شش نفر به بیماری ایدز مبتلا هستند.

وی یاداورشد: مسئولیت معتادان تا زمانی که در مرکز دی آی سی حضور دارند با این مرکز بهداشت است و پس از آن این مرکز هیچ مسئولیتی را قبول نمی کند.