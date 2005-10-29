اجراي كيوان ساكت در سليمانيه عراق

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، "كيوان ساكت"، به همراه "بهنام ابوالقاسم"، آذر ماه امسال، در سليمانيه عراق، به اجراي دونوازي تار و پيانو مي پردازند.

اين نوازنده تار و آهنگساز در اين اجرا، قطعاتي از موسيقي كلاسيك موجود در دو آلبوم "شبي با خورشيد" و "شرق اندوه يك" را با پيانو ابوالقاسم اجرا مي كند.

شايان ذكراست، كيوان ساكت عيد فطر و دو روز بعد از آن، در تالار حافظيه كنسرت مي دهد. همچنين در اين اجرا به ديار ادب وهنر ، پسرش (كيارش ساكت) ، بهزاد ابوالقاسم (تنبك) و بهنام ابوالقاسم (پيانو) ساكت را ياري مي رسانند.