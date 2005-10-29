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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۱۳

اجراي كيوان ساكت در سليمانيه عراق

اجراي كيوان ساكت در سليمانيه عراق

كيوان ساكت به همراه "بهنام ابوالقاسم" آذر ماه امسال در سليمانيه عراق به اجراي موسيقي مي پردازد.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، "كيوان ساكت"، به همراه "بهنام ابوالقاسم"، آذر ماه امسال، در سليمانيه عراق، به اجراي دونوازي تار و پيانو مي پردازند.

اين نوازنده تار و آهنگساز در اين اجرا، قطعاتي از موسيقي كلاسيك  موجود در دو آلبوم "شبي با خورشيد" و "شرق اندوه يك"  را با پيانو ابوالقاسم اجرا مي كند.

شايان ذكراست، كيوان ساكت  عيد فطر و دو روز بعد از آن، در تالار حافظيه كنسرت مي دهد. همچنين در اين اجرا به  ديار ادب وهنر ،  پسرش (كيارش ساكت) ، بهزاد ابوالقاسم (تنبك) و بهنام ابوالقاسم (پيانو) ساكت  را ياري مي رسانند.

کد مطلب 246512

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